Montespertoli conferma lo staff tecnico, rivoluzione a Castelfiorentino

Primi movimenti in vista della prossima stagione nelle varie squadre dilettantistiche della nostra zona. Partiamo dall’Eccellenza, dove il Montespertoli conferma in toto il proprio staff tecnico. In vista del suo quarto campionato nella categoria ’regina’, infatti, la società del presidente Luca Marchetti ha annunciato il prolungamento del rapporto sia con il giovane direttore sportivo Niccolò Tanini, scommessa vinta dal massimo dirigente gialloverde che decise di puntarci la scorsa estate dopo un periodo di apprendistato, che con l’esperto allenatore Gianluigi Sarti, uno dei grandi artefici delle tre salvezze consecutive del club gialloverde. Confermato infine anche Fausto Gonnelli nel ruolo di direttore sportivo del Settore Giovanile.

Se in casa Montespertoli si prosegue quindi nel segno della continuità, a Castelfiorentino è rivoluzione. Dopo le dimissioni del direttore generale Alessandro Bartoli, infatti, adesso la società del presidente Alessandro Maltinti ha deciso di separarsi anche dal diesse Andrea Pucci e da mister Rossano Bartalucci, subentrato dopo dieci giornate di campionato a Nico Scardigli e capace di portare la squadra alla salvezza in Promozione con qualche giornata di anticipo. Sebbene le ambizioni ad inizio stagione fossero altre, un obiettivo da non sottovalutare per come si era complicato il campionato. Anche in questo caso confermato invece il direttore sportivo del Settore Giovanile, Daniele Speranza.