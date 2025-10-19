Montespertoli - Querceta. Sarà una sfida equilibrata

Archiviato il primo turno infrasettimanale, oggi alle 15 il girone A di Eccellenza è pronto a tornare in campo. Tra le tre formazioni del circondario non lo farà però il Fucecchio, che osserverà il proprio turno di riposo essendo il raggruppamento composto da 17 squadre. Torna invece tra le mura amiche il Montespertoli, che dopo il blitz di Cerreto Guidi ospita al Marconcini di Baccaiano il Real Forte Querceta. Un match tra due squadre dai numeri molti simili. Entrambe infatti hanno pareggiato 4 delle sei partite giocate, con gli uomini di mister Sarti che sono però ancora imbattuti ma senza vittorie tra le mura amiche. Al contrario i versiliesi, battuti per la prima volta proprio mercoledì scorso, non hanno mai perso in trasferta. Entrambe subiscono pochi gol, appena quattro finora. Assenti per squalifica Calonaci nelle fila dei padroni di casa e Gazzoli in quelle ospiti, entrambi espulsi quattro giorni fa. Intanto, i versiliesi hanno tesserato anche l’attaccante classe 2004 Panicucci, già in nerazzurro l’anno scorso.

La Real Cerretese, a secco di gol da tre giornate in cui ha racimolato appena un punto, proverà a riscattarsi in trasferta dove finora ha colto la sua unica vittoria, 3-2 a San Giuliano. Stavolta i biancoverdi medicei saranno di scena sul campo del Cenaia, compagine ambiziosa, ma che deve fare i conti con una partenza deludente: ultimo posto in classifica con due punti, nessuna vittoria e appena tre gol segnati finora. I pisani hanno però una partita in meno avendo già osservato il proprio turno di riposo e mercoledì scorso hanno ceduto solo 1-0 in casa della capolista Zenith Prato. Per la squadra allenata da Petroni sarà quindi importante ritrovare smalto in fase di finalizzazione.

Chiudiamo con il girone D, dove il Certaldo sarà di scena al Faralli di Castiglion Fiorentino per affrontare la Castiglionese. Un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza visto che i padroni di casa sono penultimi con un punto, mentre i viola valdelsani sono ancora fermi a quota zero.

