Montespertoli, sconfitta immeritata. Arriva la beffa del Viareggio allo scadere

MONTESPERTOLI

0

VIAREGGIO

1

MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi (86’ Fiaschi), Corradi, Trapassi, Calonaci, Corsi, Zefi (74’ Biliotti), Bettoni, Lotti (70’ Rosi), Maltomini, Salvadori (65’ Lensi). All.: Sarti.

VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Ivani (74’ Brondi), Apolloni (81’ Purro), D’Alessandro, Bertacca, Belluomini (57’ Bertelli), Gabrielli G., Pegollo, Morelli (57’ Tieu), Galligani. All.: Vangioni.

Arbitro: Bernardini di Piombino. Rete: 92’ Gabrielli G.

MONTESPERTOLI – Sconfitta quanto mai immeritata per un ottimo Montespertoli, che al Marconcini di Baccaiano viene beffato in pieno recupero dal primo tiro in porta del Viareggio. Mister Sarti è costretto a rinunciare all’esperto attaccante Granucci, ma fin dalle prime battute sono i padroni di casa a comandare il gioco. Lotti impegna subito Nucci con un velenoso diagonale rasoterra, mentre più tardi sarà capitan Maltomini a vedersi sventare dal portiere ospite una bella conclusione a girare. Prima dell’intervallo il Montespertoli troverebbe anche il vantaggio con Lotti, ma l’arbitro annulla per una dubbia segnalazione di fuorigioco del proprio assistente. Nella ripresa il Viareggio prova ad uscire, ma Romano non viene mai impensierito. Poi quando sembrava che la gara si potesse concludere sullo 0-0 ecco la beffa: Romano non trattiene un tiro cross dalla sinistra di Maurelli e Gianmarco Gabrielli ribadisce in rete. Dopo il gol bruttissime scene in tribuna con le decine di ultras viareggini che causano tafferugli, sedati dal pronto intervento delle forze dell’ordine presenti.