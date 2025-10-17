Montespertoli solido e cinico. Granucci chiude il conto

REAL CERRETESE

0

MONTESPERTOLI

1

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci (60’ Ferrara), Bargellini, Pievani (58’ Volpi), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Sogli. All.: Petroni.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Calonaci, Salvadori, Trapassi, Corradi, Corsi (90’ Zefi), Bettoni (70’ Gasparri), Granucci (83’ Lotti), Maltomini, Rosi (25’ Vallesi). All.: Sarti.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Rete: 78’ Granucci.

Note: Espulso Calonaci (M) al 19’.

CERRETO GUIDI – Un Montespertoli solido e cinico espugna il Palatresi, costringendo la Real Cerretese al secondo ko interno di fila. I ‘medicei’ non sono riusciti a sfruttare più di un’ora in superiorità numerica dopo l’espulsione al 19’ di Calonaci, reo di aver fermato una chiara occasione di Melani. La squadra di Petroni sta pagando una sterilità in attacco ed errori di sotto misura nel primo tempo Bargellini, che colpisce la traversa a porta sguarnita, e di Ferrara nel finale di gara su assist di Bouhafa, oltre ad una buona dose di sfortuna, incrocio dei pali da fuori area di Mallardo. Nella ripresa i padroni di casa insistono, ma Biotti si fa trovare sempre pronto e al 76’ si vedono anche annullare un gol di Bouhafa per fuorigioco di Mallardo. Passano due minuti e a passare in vantaggio è il Montespertoli con Granucci (nella foto) sugli sviluppi di una punizione laterale. I valdelsani, imbattuti, sono al secondo posto.

Simone Cioni