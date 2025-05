Montespertoli trionfa nella Coppa Amatori 2024-‘25 del calcio Uisp Empolese-Valdelsa

Cala il sipario sulla stagione 2024-‘25 del calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Al Biagioli di Santa Maria si è assegnato anche l’ultimo trofeo: la Coppa Amatori, riservata alle squadre di Serie A2, è del Montespertoli. A contendere il titolo alla squadra di mister Leonardo Bassi al Biagioli di Santa Maria a Empoli è stato il Mastromarco, che è partito meglio andando subito in vantaggio al 7’ con Orges Bendo. Il Montespertoli però non ci sta e verso la metà del primo tempo riesce a riequilibrare la partita con un calcio di rigore procurato da Miliani e trasformato con freddezza da Faggioli. Adesso l’inerzia del match è cambiata e allora, ad una manciata di minuti dall’intervallo ecco anche il sorpasso da parte degli uomini di Bassi: ‘magico arcobaleno’ di Margherita, che dal limite dell’area disegna un magistrale destro a giro sul secondo palo, che si spegne proprio sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa la gara resta equilibrata e molto intensa, ma di fatto non succede più niente fino al triplice fischio finale che sancisce lo stesso 2-1 con cui il Montespertoli si era imposto nella gara di andata della stagione regolare (al ritorno invece è finita 3-1 per il Mastromarco). E può partire la festa dei ragazzi in maglia ‘orange’. Queste le due formazioni. Montespertoli: Di Gloria, Mancini, Marconcini, Cappellini, Miato, Dahman, Faggioli, Bartalucci, Margherita, Miliani, Paciscopi. A disp.: Brogi, Trassinelli, Bollini, Tedesco, Vuksani. All.: Bassi. Mastromarco: Brucalassi, Monti, Myrta, Giraldi, Pierucci, Vai, Verdiani L., Bongiovanni, Ndoca, Bendo Or., Verdiani L. A disp.: Lecini, Bendo Ol., Bekiri, Fanti, Klogjeri, Tarabusi, Spinelli, Rinaldi, Amato. All.: Semitaio.

Simone Cioni