Montespertoli, un altro pari. Lotti non basta per vincere

Montespertoli

1

Real Querceta

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (19’ Spini), Corradi, Trapassi, Vallesi, Corsi, Rosi (68’ Bettoni), Zefi, Lotti (60’ Granucci), Maltomini, Lensi (51’ Biliotti). A disp. Romano, Salvadori, Gasparri, Mancini, Vignozzi. All. Sarti.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero (92’ Porcellini), Piccione, Ricci (82’ Marinari), Nicolini, Franzoni, Campo (78’ Lembo), Pinna (65’ Panicucci), Borselli, Goh. A disp. Di Nubila, Bartolini, Fortunati, Bobbio, Battisti. All. Verdi.

Arbitro: Fanelli di Perugia.

Reti: 31’ Lotti; 52’ Franzoni.

MONTESPERTOLI – Un gol per tempo e Montespertoli e Real Forte Querceta conquistano entrambe il quinto pareggio stagionale in 7 gare disputate. Nonostante un po’ di tourn-over dopo il vittorioso turno infrasettimanale di Cerreto Guidi di mercoledì scorso, i padroni di casa disputano un buon primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio grazie alla pronta girata di Lotti (foto) su traversone di Lensi. La ripresa, invece, inizia nel segno degli ospiti, che al 52’ concretizzano la propria pressione con il pari di Franzoni. Il Montespertoli non ci sta e prova a cercare la vittoria, con i cambi di mister Sarti che danno nuova linfa. Le ultime speranze si infrangono però contro il palo colpito di testa da capitan Maltomini in pieno recupero, sugli sviluppi di un corner. Il pari permette comunque ai gialloverdi valdelsani di restare imbattuti e in zona play-off, dando quindi seguito all’ottimo inizio di stagione.

Simone Cioni