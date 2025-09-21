Montevarchi a due facce. Va avanti ma subisce il tris

Grosseto 3 Montevarchi 1

GROSSETO: Tognetti, Della Latta, Sacchini, Riccobono (34’ stBellini), Benedetti (20’ st Marzierli), Gonnelli (20’ st Ampollini),Brenna, Fiorani (38’st D’Ancona), Regoli, Ciraudo (38’ st Bacciardi), Sartorelli. A disp: Marcu, Sabelli, Disanto, Bacciardi. All.Indiani.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Bigazzi (18’ st Menchetti), Kondaj, Mencagli, Boncompagni (34’st Tommasini), Galastri (18’ st Rcci), Bassano, Siniega, Tatti (18’ st Galeota),Mattei (28’ st Iacullo). A disp: Failli, Carotti, Lovari, Simoni. All. Marmorini.

Arbitro: Decimo di Napoli (Freda-Petruziello)-

Marcatori: 25’ pt Bigazzi (M); 42’pt Regoli (G), 18’ st Riccobono, 32’ st Della Latta (G).

Note: Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso. Angoli: 4-4. Ammoniti: Kondaj (M), Iacullo (M). Recupero: 0’ e 4’. Spettatori paganti 1200.

GROSSETO – Il Montevarchi, dopo essere passato in vantaggio, esce sconfitto (3-1) dallo stadio "Zecchini" per mano di un Grosseto che ha legittimato il successo disputando un secondo tempo di buon livello. Ed in sede di commento anche il tecnico Simone Marmorini ha riconosciuto la superiorità dei padroni di casa. I valdarnesi si sono presentati in Maremma senza fare barriere e decisi a fare la gara. I due tecnici apportano modifiche nello schieramento iniziale. Mister Indiani propone un 4-2-3-1 con un assetto prettamente offensivo, mentre il collega Marmorini opta per un 4-5-1 un po’ più coperto, ma non rinunciatario. Partenza con studio delle due squadre che fanno intensità nella zona centrale del campo. Al 13’ una conclusione da sinistra di Della Latta viene respinta dal portiere Giusti, nella ribattuta Sacchini manda alto. Al 25’ gli ospiti, a sorpresa, passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Bigazzi (nella foto) a trovare lo spazio giusto con la difesa biancorossa ferma che sta a guardare. Immediata la replica dei padroni di casa che dopo un minuto vanno alla conclusione con un colpo di testa di Benedetti da distanza ravvicinata, ma il portiere Giusti si esalta e manda in angolo. Il Grosseto, pur avendo un predominio territoriale, non riesce a trovare sbocchi nella intasata, ma ben disposta, difesa aretina. I biancorossi locali si propongono, ma senza efficacia: prima Della Latta, poi, Regoli impegnano il portiere Giusti che non ha difficolta alla parata.

Al 42’ i locali pervengono al pareggio grazie ad un colpo di testa di testa, da distanza ravvicinata, di Regoli su splendido assist, da destra, di Riccobono. Squadre al riposo dopo un primo tempo con il Grosseto avanti nel possesso palla, ma scarsamente efficace, mentre il Montevarchi ha capitalizzato al massimo: su calcio d’angolo un tiro, un gol. In avvio di ripresa il Montevarchi si butta in avanti e Boncompagni su punizione impegna il portiere Tognetti. I locali replicano con Regoli che da buona posizione spara alto. Al 18’ Il Grosseto passa con un tocco vellutato di Riccobono su assist di Regoli: uno scambio di favore tra i due giocatori. E intanto arrivano le sostituzioni da parte dei due allenatori ed il Grosseto ne beneficia molto. E poco dopo la mezzora il Grosseto perviene al terzo gol con Della Latta su suggerimento di Sacchini.

Paolo Pighini