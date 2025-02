Montevarchi, allarme difesa. Franco out con il Seravezza

Confortato dalla risposta della squadra a Poggibonsi, l’allenatore dell’Aquila Atos Rigucci guarda già alla gara interna con il Seravezza Pozzi, seconda forza attuale del girone E insieme alla Fulgens Foligno. Un avversario di prima fascia e che nei 10 incontri disputati in trasferta ha perso una sola volta, a fronte di ben 5 successi e 4 pareggi. Deciso a contrastare la forza di un team che all’andata soffrì non poco per piegare i rossoblù, fin dalla ripresa degli allenamenti, il Montevarchi sta cercando di perfezionare i meccanismi. Soprattutto in difesa, gli aquilotti devono migliorare nella gestione del risultato.

In ogni caso, al tecnico è piaciuta la reazione finale che ha propiziato la rete del 2 -2 del giovanissimo Tommasini e l’atteggiamento più grintoso rispetto alla partita persa in casa con l’Orvietana il 26 gennaio. Dal giudice sportivo, però, non sono arrivate buone notizie, anche se lo stop era atteso: l’ammonizione presa allo stadio Lotti da Damiano Franco, sotto diffida, ha fatto scattare la squalifica di una giornata del difensore. Per colmare una lacuna non secondaria Rigucci potrebbe rilanciare Artini, spostando Vecchi o Martinelli al centro della retroguardia al fianco di Ficini, ma è prematuro parlare di formazione. Da monitorare, inoltre, le condizioni del 2008 Galastri, uscito a Poggibonsi per un affaticamento muscolare, e degli assenti delle ultime gare Picchi e Boncompagni.

Giustino Bonci