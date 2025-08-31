Montevarchi all’assalto. L’ex Marmorini ci prova contro il San Donato

di Giustino Bonci

"L’esperienza da allenatore del San Donato fa parte del bagaglio personale che ciascuno di noi si porta dietro, ma per me il debutto al Brilli Peri sarà soprattutto un motivo di orgoglio. La stagione ufficiale con il inizia davvero con una partita importante e insieme ai ragazzi non vedo l’ora di cominciare". Parole pronunciate da Simone Marmorini fin dal momento in cui i rossoblù erano stati abbinati al San Donato Tavarnelle nel primo turno di Coppa Italia. Oggi pomeriggio, con fischio d’avvio alle 16, il tecnico dell’Aquila sarà l’ex di parte valdarnese della partita del Comunale di via Gramsci, sfida senza appello e che verrà decisa dalla sequenza dei rigori se al 90’ il risultato sarà di parità. Orfano dei tradizionali incontri d’agosto con Figline o Sangiovannese, i padroni di casa ospiteranno la loro "bestia nera", almeno in campionato, con i gialloblù della Val di Pesa che hanno vinto tre degli ultimi quattro confronti. Gli aquilotti sono decisi a cominciare con il sorriso, pur consapevoli di essere ancora in rodaggio, e puntano a mostrare altri progressi in termini di identità e condizione ai tifosi che li seguono con rinnovato affetto.

Il test, tuttavia, si annuncia ostico perché l’avversario ha cambiato assai meno l’organico e si porta in dote dalla scorsa serie D la fama di squadra dalla difesa di ferro. Tra i montevarchini non saranno disponibili gli infortunati Francalanci, Mattei e Bigazzi e per colmare l’assenza del primo al centro della retroguardia Marmorini valuterà chi affiancare a Jack Siniega tra Gianluca Bassano e Jacopo Cecconi.

Non è escluso, poi, che sia riproposto nel ruolo di esterno basso Andrea Casagni. In mediana, invece, le prime scelte sembrano Lovari e Iacullo con l’opzione Nannini, recuperato, da tenere in considerazione in corso d’opera. Mencagli, infine, sarà il terminale offensivo principale. Tutta della Capitale la terna arbitrale diretta da Marco Burattini della sezione Aia Roma 1 e completata dagli assistenti Andrea Scionti e Cristiano Rosati di Roma 2.