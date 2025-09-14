Montevarchi all’attacco. Col San Donato c’è Mencagli

di Giustino Bonci

La consapevolezza è che l’avversario non sarà della stessa pasta di quello battuto, sempre al Brilli Peri, nel primo turno di Coppa Italia, ma la voglia di ripetere prestazione e successo di due settimane fa è tanta nel che oggi alle 15 debutta in campionato tra le mura amiche con i tradizionali rivali del San Donato Tavarnelle. Reduci da un esordio positivo in Serie D, mentre agli aquilotti non è bastata un’ottima ripresa per evitare il k.o. di Foligno. Riscattare il passo falso, dunque, è l’obiettivo dei ragazzi di Simone Marmorini, decisi a scendere in campo con un altro piglio rispetto ai 45 minuti iniziali di domenica scorsa. Della lista dei convocati rossoblù non faranno parte Francalanci e Nannini, che stanno smaltendo i rispettivi infortuni, e i due 2008 Degli Innocenti e Carotti, squalificati.

Il dato più confortante per l’Aquila, però, è il ritorno al centro dell’attacco di Federico Mencagli. Centravanti a parte, non dovrebbero esserci troppe novità nel resto dello schieramento montevarchino. Biglietti per l’incontro acquistabili dagli sportivi dei due club anche nella sede aquilotta di via Gramsci 19, dalle 13.30 alle 15.

COSI’ IN CAMPO (ore 15)

AQUILA 1902 (4-2-3-1): Giusti; Casagni, Siniega, Bassano, Cecconi; Lovari, Iacullo; Kondaj, Galastri, Boncompagni; Mencagli. All. Marmorini. SAN DONATO (3-4-3): Tampucci; Croce, Cecchi, Leonardi; Gistri, Falconi, Torrini, Giannini; Ciravegna, Doratiotto, Nardella. All. Bonuccelli.

Arbitro: Tavassi di Tivoli (Valenti/ Degli Abbati).