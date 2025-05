Montevarchi: attesa per il nuovo allenatore, Pacini possibile colpo di mercato

MONTEVARCHIParafrasando Celentano, sul rebus del nuovo allenatore del Montevarchi "è inutile chiedere, non risponderà nessuno". Bocche cucite dalla sede di via Gramsci e restano in piedi le ipotesi più o meno note – Calderini, Bonura, Masi, Armillei, Beoni e pure Marmorini – ma solo nei prossimi giorni il direttore sportivo Diego Giorni tirerà le fila dei contatti ufficializzando il sostituto di Atos Rigucci. Da ringraziare all’infinito, quest’ultimo, visto che è riuscito a centrare una salvezza diretta non scontata. Tra l’altro chi considera da sempre il trainer fiorentino solo un grintoso motivatore non si è reso conto anche della sua crescita sul piano tecnico-tattico. Sarebbe stato, perciò, una scelta logica confermarlo se non avesse dovuto lasciare per dedicarsi a tempo pieno all’altra sua attività di taxI-driver nel capoluogo toscano. Per valorizzare i giovani, risultati alla mano, un profilo adatto all’Aquila ci pare un ex che sogna da tempo di tornare dove ha giocato a fine anni 80 con due allenatori indimenticabili come Romano Fogli e Costanzo Balleri. Sarebbe una decisione di cuore, fattore ricordato più volte nel fare appello all’unità dell’ambiente aquilotto, nel corso della recente conferenza stampa per presentare programmi e diesse.

A proposito di Poggibonsi, dalla Valdelsa rimbalza la voce di un contatto concreto tra il Montevarchi e il portiere dei Leoni Francesco Pacini, saracinesca della squadra giallorossa dal 2021. Classe 1995, è considerato uno dei migliori per rendimento in categoria. Originario di Sinalunga ha iniziato nelle giovanili dell’Empoli prima di una prima parentesi poggibonsese e le esperienze di Novara, Trapani, Teramo e Modena. Da sempre il ruolo di estremo difensore è uno dei più delicati e se dovesse arrivare Pacini, oltretutto in grado di fare da chioccia ad un collega più giovane, sarebbe un bel colpo di mercato. Nel frattempo, in un mercato non ancora decollato, Giorni prosegue anche i colloqui con i giocatori che si vogliono confermare.

Giustino Bonci