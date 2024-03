Montevarchi, avvio choc. Poi Francalanci pareggia

montevarchi

1

trestina

1

AQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Lucatuorto (1’ s.t. Virgillito); Ciofi, Muscas (15’ s.t. Pardera), F. Conti (1’ s.t. Bontempi), Borgarello (1’ s.t. Boiga); Rufini (37’ s.t. Keqi), Priore. Allenatore: Beoni.

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Omohonria, Contucci, Sensi, Bucci; Farneti, A. Conti (46’ s.t. Soldani), Marietti (36’ s.t. Dottori); Di Nolfo (20’ s.t. Menghi), Tascini, Belli. Allenatore: Ciampelli.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli.

Reti: 1’p.t. Tascini; 19’ s.t. Francalanci.

Note: spettatori 500 circa. Angoli 6– 1. Ammoniti: Francalanci, Di Nolfo, Sensi, Marietti, Boiga, Dainelli.

MONTEVARCHI – Solo un punto per l’Aquila nell’anticipo casalingo con l’ostico Trestina che costringe i rossoblù di Loris Beoni a rimandare una vittoria attesa da metà gennaio. Il risultato, figlio di una gara dai due volti, non migliora più di tanto la classifica e i valdarnesi restano sempre impantanati nei playout. Per il nuovo tecnico degli aquilotti l’esordio al Brilli Peri, dopo il ko di misura a Poggibonsi, era cominciato nel peggiore dei modi. Neppure il tempo di sedersi in panchina e dopo 18 secondi il bomber ospite Tascini svettava solitario in area sull’assist di Marietti firmando il classico gol a freddo. Avvio choc per un team in difficoltà e che battendo lo Sporting sperava di imprimere la svolta decisiva al proprio torneo. Al contrario, una volta sotto, Lischi e compagni hanno stentato a reagire, regalando o quasi la frazione agli avversari, più "cattivi" e organizzati specie a centrocampo dove Borgarello, Muscas e Federico Conti hanno sofferto il dinamismo e la fisicità di Belli, Farneti e Marietti. Eppure i montevarchini si fanno anche vivi in attacco creando qualche mezza chance con Ciofi, Muscas e Cellai ma nel complesso gli ospiti si fanno assolutamente preferire e rischiano anche di raddoppiare in altre due circostanze con il solito Tascini.

Nell’intervallo, al termine di una frazione nella quale l’arbitro Chirnoaga, contestato a più riprese dal pubblico, ha lasciato correre più di un intervento irregolare, Beoni ha strigliato i suoi richiamandoli ad una maggiore determinazione. In effetti, al rientro dal riposo, si è vista la metamorfosi di una squadra consapevole finalmente di dover fare di più per salvarsi. Tre cambi, con gli innesti di Bontempi, uno che dà geometrie, Boiga e Virgillito, hanno ridisegnato il modulo iniziale e prodotto in meno di 10 minuti due occasioni d’oro con Priore, non andate a buon fine per un’inezia.

Sembra maturo il pareggio e arriva su palla inattiva poco oltre l’ora di gioco. Su azione d’angolo lo stopper Francalanci (nella foto) incorna d’autorità la parabola di Rufini e la palla varca la linea di porta. Rete convalidata nonostante le proteste dei difensori del Trestina che ritenevano di aver respinto la sfera prima che entrasse.

Recriminazioni vane e, anzi, acciuffato il pari, l’Aquila ha cercato di mettere a segno un sorpasso che sarebbe stato di platino. Alla fine, però, l’1-1 non cambia, Il Montevarchi ha il pregio di provarci anche nel recupero – appena alto il tentativo di Cellai – e, pur deluso per la mancata vittoria, soltanto con un atteggiamento simile potrà sperare di mantenere la categoria.