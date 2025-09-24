Montevarchi, c’è la leader. L’ottimismo di Marmorini

di Giustino Bonci

In campionato non ha affrontato spesso il Seravezza ma nelle sei occasioni precedenti il bilancio è poco rassicurante per il che oggi ospita nel turno infrasettimanale i versiliesi, primi in classifica a punteggio pieno. L’unico successo dei rossoblù risale al 30 settembre 2018 quando la squadra allora guidata da Simone Venturi s’impose per 3-2 al Brilli Peri. Si contano per il resto quattro vittorie dei verdeazzurri e il pareggio senza gol del 9 febbraio scorso. Un avversario storicamente indigesto, dunque, approda al Comunale con l’obiettivo di mantenere la vetta e di confermarsi addirittura tra le pretendenti alla promozione . Di conseguenza, i ragazzi allenati da Simone Marmorini, reduci dalla sconfitta di Grosseto, saranno chiamati a disputare una gara ancora più attenta e determinata di quella dello Zecchini, negativa per il risultato ma che ha dato alcune certezze in più a tecnico e staff: "Il percorso di crescita a mio parere è positivo sul piano dell’applicazione e dell’impegno – ha puntualizzato il trainer dell’Aquila – e sono sicuro che la vittoria arriverà presto". Coglierla al cospetto della formazione che quattro mesi fa batteva l’Orvietana nella finale playoff del girone e ha iniziato la nuova stagione con Cristiano Masitto in panchina nel migliore dei modi sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di autostima per i valdarnesi in vista del secondo incontro casalingo consecutivo, domenica prossima con lo Sporting Trestina dell’ex Calori.

Per tentare l’impresa, al netto dei atleti ancora indisponibili per infortuni come Francalanci, Nannini e Casagni, il non adotterà troppo turnover rispetto alla sfida in Maremma. Restano in piedi, tuttavia, alcuni ballottaggi a centrocampo e in attacco. Ad esempio tra Mattei e Iacullo e fra Tatti e l’ex Tommaso Bocci. Quanto ai biglietti, reperibili online da giorni su Ciaotickets.com, potranno essere acquistati anche nella sede di via Gramsci 19 dalle 13.30 al fischio d’inizio.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

AQUILA (4-3-3): Giusti; Bigazzi, Siniega, Bassano, Cecconi; Kondaj, Mattei, Galastri; Boncompagni, Mencagli, Tatti. All. Marmorini.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Mosti, Fabri, Bajic, Spatari; Pucci, Bedini; Pani, Mannelli, Fontanarosa; Mannucci. All. Masitto.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.