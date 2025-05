Montevarchi celebra il Premio Memoria Rossoblù: riconoscimenti a Sesti e Orlandi

MONTEVARCHIL’annata sportiva è finita con la conquista della salvezza e a Montevarchi torna puntuale il Premio "Memoria Rossoblù", promosso dall’omonima Associazione, custode delle tradizioni, dei personaggi e delle vicende ultrasecolarri dell’Aquila 1902. Un appuntamento ormai tradizionale che, spesso, anche in passato ha dato modo non solo di tirare le somme del torneo appena concluso ma di anticipare le mosse future della società montevarchina. Stasera alle 21, dunque, i tifosi gremiranno l’Auditorium Comunale di via Marzia per assistere alla cerimonia di gala, presentata dal giornalista e panathleta Sauro Paoletti. Tra i premiati anche il collega Luigi Alberti e un ex non dimenticato come Adnane Essoussi.Al miglior giocatore aquilotto della stagione, il mediano Davide Sesti, andrà il riconoscimento intitolato a Costanzo Balleri, mentre Andrea Orlandi, il capocannoniere della squadra con 13 reti riceverà quello dedicato a Giovanni Busoni. Il premio Renato Pieraccioli andrà, invece, a Riccardo Volpi scelto come personaggio rossoblù per il 2025.

Giustino Bonci