Montevarchi, così non va Marmorini dà la scossa

di Giustino Bonci

Condizionati... dalla condizione fisica ancora da perfezionare. Gli aquilotti di Simone Marmorini non sono ancora al top della forma e lo si è visto nell’amichevole di mercoledì scorso con la Primavera dell’Empoli, una squadra sì giovane ma con atleti che non sfigurerebbero neanche nei campionati maggiori. Gli ospiti si sono imposti per 1-0 grazie al gol partita firmato da Ernesto Perin. Il centrocampista classe 2007, che ha mosso i primi passi nella Luciano Manara di Lecco e a soli 7 anni fu strappato dal Milan alla concorrenza di Inter e Atalanta, indossa da qualche settimana la maglia empolese e secondo molti addetti ai lavori è un predestinato per una carriera di rilievo nel calcio dei "grandi". Al 20’ del primo tempo, Perin ha approfittato di un errore difensivo e messo il pallone nel sacco scartando Giusti. Di fronte ai talentuosi Under 20 avversari, per inciso, i valdarnesi hanno sofferto e, sebbene il tecnico azzurro Filippeschi abbia ruotato tutti gli effettivi nella ripresa, non sono riusciti a recuperare.

Nel modulo 4-2-3-1 che sta provando Marmorini, peraltro, la nota lieta è stata la prestazione come laterale basso di destra di Andrea Casagni che si sta adattando ad interpretare un ruolo per lui inedito, essendo un esterno con chiara vocazione offensiva. Dal canto suo il trainer dei rossoblù non guarda troppo al risultato, anche per la "pesantezza" delle gambe dei suoi, legata ai carichi intensi di lavoro: "Non siamo stati eccezionali sotto l’aspetto prettamente fisico e tecnico-tattico. Abbiamo saputo soffrire – spiega – rimandendo sempre dentro la partita e questa è una caratteristica che mi piace e che dobbiamo portarci dietro in ogni occasione. L’atteggiamento del gruppo, insomma, mi è piaciuto e ho apprezzato l’energia dei giovanissimi entrati nel finale".

Domani sera, intanto, l’Aquila farà le prove generali dell’esordio in Coppa Italia con il San Donato Tavarnelle, il 31 agosto, nel triangolare casalingo "Città ". Alle 19 giocheranno Sansovino e Primavera dell’Arezzo; alle 20 i rossoblù affronteranno la perdente della prima gara e alle 21 si misuraranno con la vincente del match iniziale.