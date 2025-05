Montevarchi: Diego Giorni cerca un allenatore per valorizzare i giovani

MONTEVARCHI"Il nostro nuovo allenatore dovrà far crescere i giovani, requisito essenziale per la società. Punteremo su una persona disposta al lavoro e che viva il campo a 360 gradi". Diego Giorni, appena rientrato nella stanza dei bottoni del Montevarchi nel ruolo di direttore sportivo, si è limitato a tracciare l’identikit del mister incaricato di guidare i rossoblù valdarnesi nella prossima stagione. Non è andato oltre, assicurando tuttavia di avere già le idee chiare anche sui giocatori da prendere o da trattenere: "Sono abituato a lavorare con tranquillità – ha spiegato il neo diesse – e per gradi. Mi piace molto, del resto, la parola ‘normale’, perché nel calcio la capacità di non agire d’impulso rappresenta il valore aggiunto. Sceglieremo per la panchina e per la ‘rosa’ profili che comprendano davvero cosa significhi lottare per questi colori. L’Aquila Montevarchi mette a disposizione di tecnici e calciatori una società seria come poche, uno stadio da categorie superiori e una tifoseria che considera priorità assoluta la formazione della sua città". Predica calma Giorni checonferma i contatti quotidiani già avviati anche a margine del corso per direttore sportivo completato brillantemente a Coverciano: "Ci stiamo muovendo su tutti i fronti – ha aggiunto – per cogliere le migliori opportunità e in linea con la filosofia di valorizzare il vivaio, base solida di una piramide con la prima squadra al vertice". Presto, ad ogni modo, cadranno i veli al sostituto di Atos Rigucci. Subito dopo la fine dello scorso torneo era spuntato tra i papabili l’ex aquilotto Stefano Calderini, reduce da ben 5 anni al Poggibonsi. A seguire era rimbalzato in Valdarno il nome di Marco Masi, grande amico del presidente Angelo Livi, già alla Pianese e reduce dall’amara esperienza al Follonica Gavorrano. Più recenti, invece, le candidature dell’ex Sangiovannese Marco Bonura e di Antonio Armillei, ex Sansepolcro. Senza contare un’ipotesi suggestiva, non da scartare, di un ritorno di Loris Beoni (nella foto).

Giustino Bonci