Montevarchi. Domenica al Brilli Peri arriva il Livorno

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Dopo il terzo pareggio consecutivo, il Montevarchi di mister Atos Rigucci si appresta domenica ad ospitare al "Brilli Peri" la corazzata Livorno per quella che si preannuncia la sfida più calda della 25esima giornata di Serie D Girone E. Una gara complicata sulla carta per la giovane compagine valdarnese(22,3 di età media) che dovrà dare il massimo per strappare punti importanti in ottica salvezza soprattutto dopo i recenti risultati altalenanti. I rossoblù infatti non vincono precisamente da un mese, da quel 1-0 esterno contro il Ghiviborgo del 19 Gennaio. Da allora gli uomini di Rigucci hanno raccolto 3 punti su 12 disponibili, figli di tre pareggi e una sconfitta. La classifica nonostante ciò rimane corta e la lotta per la permanenza nella categoria rimane più serrata che mai con otto squadre separate da appena 7 punti. Per il Montevarchi l'esame Livorno è fondamentale anche in vista del trittico di partite( Figline, Derby con la Sangiovannese e Follonica Gavorrano) che attendono gli aquilotti e che in ottica di fine stagione varranno punti pesantissimi.

Rigucci in vista di Domenica dovrebbe riconfermare il suo classico 4-2-3-1, anche se ci sono ancora numerosi dubbi su chi saranno gli 11 titolari. Di contro il Livorno di mister Paolo Indiani vuole avvicinarsi ancor di più al ritorno in Serie C(ultima volta nell'annata 2020/2021) puntando ai tre punti per mantenere il distacco di 13 lunghezze dal Foligno che sarà ospite del fanalino di coda Fezzanese. Gli amaranto stanno vivendo fino a questo momento una stagione straordinaria, grazie anche alle qualità di giocatori esperti come Dionisi e l'intramontabile capitano Luci(entrambi ex Serie A). La compagine livornese ha collezionato infatti 55 punti grazie a 17 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta subita contro il Ghiviborgo nel Novembre 2024. La squadra del Tirreno può contare sul miglior attacco del campionato con 55 gol fatti( 2,3 di media a partita) e sulla quarta migliore difesa della competizione con 22 reti subite al pari della Sangiovannese. Quella di Domenica 23 Febbraio si appresta ad essere una sfida combattuta tra due squadre in due situazioni stagionali diverse, che però potranno contare entrambe sull'apporto non indifferente del proprio pubblico. Per il Livorno si parla addirittura di 800 tifosi pronti ad invadere il settore ospite del "Brilli Peri, che insieme al pubblico montevarchino dovrebbe portare a un totale di circa 2000 spettatori, tutti pronti ad assistere all'incontro numero 28 della storia di Montevarchi e Livorno.