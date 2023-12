Montevarchi, duro test. Il San Donato per Calori

di Giustino Bonci

Ci sono avversari che fanno toccare ferro appena ne pronunci il nome. Uno dei più ostici, per il , è il San Donato Tavarnelle, la bestia nera in epoca recente dei rossoblù, retrocessi dalla Lega Pro anche per colpa dei sei punti persi con la formazione della Val di Pesa. Ebbene, oggi pomeriggio alle 14,30 l’Aquila cercherà di spezzare il tabù facendo visita a una squadra superata da una decina d’anni in qua solo in Coppa Italia o in amichevole. A loro volta caduti in Interregionale nella scorsa primavera, cedendo le armi all’Alessandria nei play-out, i gialloblù di Collacchioni si sono calati assai meglio dei valdarnesi nella dimensione della serie D e viaggiano in una posizione medio-alta di classifica con 18 punti, 5 in più dei ragazzi allenati da Simone Calori. In attesa dei primi innesti di mercato, previsti già domani per compensare le partenze di Carnevali e Benucci, il tecnico ritrova almeno due giocatori fermi da tempo per infortunio, finalmente ristabiliti e arruolabili. Si tratta dell’esterno sinistro di centrocampo Jacopo Ciofi, ex Pontedera e Termoli, e del difensore mancino Tommaso Messini. Entrambi potrebbero scendere in campo dall’inizio.

In attacco, come contro il Livorno la spalla di Priore sarà Boiga. Le defezioni riguardano invece Nannini, Borgarello, Casagni e il portiere in seconda Dainelli (squalificato). Di fronte al , reduce da quattro sconfitte in cinque gare e a secco dal recupero di Ponsacco, ci sarà una compagine in salute e che sette giorni fa ha sbancato Orvieto con un sonante 3-0. Visto che la trasferta nel fiorentino è breve sono previsti diversi sostenitori al seguito di Spurio e compagni e il biglietto potrà essere acquistato sul posto.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SAN DONATO TAVARNELLE (4-2-3-1): Manzari; Sichi, Nobile, Videtta, Frosali; Marianelli, Calamai; Barazzetta, Belli, Bellini; Neri. Allenatore: Collacchioni.

(3-5-2): Spurio; Stefoni, Francalanci, Messini; Lischi, Pardera, Muscas, Virgillito, Ciofi; Priore, Boiga. Allenatore: Calori.

Arbitro: Maresca di Napoli.