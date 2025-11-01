Montevarchi, duro test. Le scelte di Marmorini

di Marco Corsi

Con il lutto al braccio in memoria di Carletto Caroni, il tecnico vincente della stagione ‘83/’84 culminata con la conquista in rapida sequenza della promozione in C 2 e della Coppa Italia Dilettanti, il domani affronterà il Tau al Comunale di Altopascio. Prima della partita, sarà osservato anche un minuto di silenzio per ricordare il tecnico di Sinalunga scomparso in settimana. Squadra solida, giovane perché frutto di un vivaio tra i più apprezzati in Toscana al pari di quello rossoblù e che ha iniziato in modo confortante il campionato. In linea con la stagione scorsa, quando i lucchesi raggiunsero la finale play-off persa di misura con il Ravenna. Al timone della formazione che ha nell’attaccante Tommaso Carcani l’ex di turno, dopo la lunga parentesi con Simone Venturi è approdato in estate uno degli allenatori più preparati ed esperti nella categoria con trascorsi nobili anche tra i professionisti, l’italo-svizzero di Wadensvil nel Cantone di Zurigo Ivan Maraia. Nelle prime 9 giornate del torneo il Tau ha messo insieme 17 punti e oltre ad un buon reparto offensivo vanta la terza migliore difesa del raggruppamento con 9 reti al passivo. Gli aquilotti tornano a far visita ai nero-amaranto a distanza di poco più di due anni.

L’ultimo precedente risale al 7 settembre 2023 e l’incontro terminò 0-0. Diverso l’esito nella gara di ritorno giocata al Brilli Peri il 14 gennaio 2024. Furono i valdarnesi a spuntarla aggiudicandosi il successo per 3-2 a corollario di una sfida rocambolesca e sempre sul filo del rasoio. Smaltita la delusione per non aver bissato con lo Scandicci la vittoria di Camaiore, i ragazzi di Simone Marmorini cercheranno di muovere ancora la classifica sul campo di un team imbattuto in casa, dove ha raccolto 3 vittorie e un pareggio. Di sicuro il tecnico aquilotto è consapevole della qualità dei padroni di casa ma la fiducia non manca: "Andremo a far visita a una compagine forte – ha affermato l’allenatore dei rossoblù – che da diversi anni ormai naviga nelle prime posizioni e lotterà senza dubbio per i play-off. La società è di livello e anche se può sembrare banale, sappiamo di dover disputare una partita importante per portare via dei punti". Rispetto a domenica passata non si prevedono rientri degli infortunati, a cominciare da Kondaj, Francalanci e Tatti. E’ tornato in gruppo, invece, Alessandro Galeota.