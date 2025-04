Montevarchi e San Donato Tavarnelle pareggiano 0-0: salvezza ancora in bilico

MONTEVARCHI 0 SAN DONATO 0

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti: Bontempi (76’ Casagni), D’Alessandro (61’ Tommasini), Orlandi (88’ Picchi); Priore (61’ Boncompagni). Allenatore: Rigucci.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Leoni; Bruni, Cellai, Cecchi; Croce (67’ Seghi), Gistri, Borgarello, Carcani; Senesi (63’ Calonaci), Doratiotto (76’ Manfredi); Gubellini (73’ Pecchia). Allenatore: Bonuccelli.

Arbitro: Mariani di Livorno. Assistenti: Ginanneschi/Laganà.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 1 – 4. Ammoniti: Conti, Manfredi e Cellai.

MONTEVARCHI – S’infrangono sul palo colpito da Boncompagni, alla metà di una ripresa giocata meglio degli avversari, le speranze del Montevarchi di mettere in archivio con un turno d’anticipo la salvezza diretta. Ai ragazzi di Atos Rigucci, infatti, non basta per festeggiare lo 0–0 con il San Donato Tavarnelle e domenica prossima per evitare i playout dovranno conquistare almeno un punto in casa dell’Ostiamare di Daniele De Rossi, sperando anche in buone notizie dagli altri campi. Condizionato dal peso della posta in palio, lo scontro diretto del Brilli Peri tra gli aquilotti e i gialloblù della Val di Pesa, appaiati in classifica ma con i fiorentini in vantaggio per il successo dell’andata, è stato tirato e combattuto. Ci prova subito Lorenzo Vecchi, con un sinistro che dà l’illusione del gol agli spettatori in tribuna. Insistono i valdarnesi e il mancino di Bontempi chiama Leoni alla parata. Per gradi gli ospiti salgono di tono e per poco non riescono a far breccia con Gubellini in un dribbling rischioso del portiere Conti. Prima del riposo altro brivido causato dall’estremo difensore montevarchino che blocca in due tempi sulla linea la conclusione di Doratiotto. Al rientro dagli spogliatoi i rossoblù cambiano marcia e mettono alla frusta la truppa di Bonuccelli. Clamorosa la chance capitata sottomisura a Bontempi al 52’. Il giocatore romano gira oltre il fondo da due passi l’assist al bacio di Ciofi. Sembra matura, ad ogni modo, la rete del Montevarchi e la sfiora il nuovo entrato Boncompagni che semina i difensori cogliendo però al 68’ solo lo spigolo della porta.

Giustino Bonci