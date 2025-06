Montevarchi: in arrivo il nuovo allenatore, Livi rassicura i tifosi

MONTEVARCHI"Immobilismo? Neanche per idea. Piuttosto stiamo collocando al loro posto e con la dovuta attenzione i tasselli della prossima stagione. E presto, ufficializzeremo il nuovo allenatore". Parole del presidente del Montevarchi Angelo Livi che possono rassicurare i tifosi preoccupati dalla mancanza di annunci ulteriori dopo la conferenza stampa del 27 maggio indetta per presentare il ritorno del direttore sportivo di Diego Giorni. Riserbo totale del massimo dirigente rossoblù, invece, sul nome dell’erede di Atos Rigucci. Livi si limita a dire che nella lista dei candidati alla panchina valdarnese al centro delle voci circolate nelle ultime settimane si trova anche "il tecnico della zona sul quale la società è intenzionata a puntare". Una circostanza che restringerebbe a due o tre i papabili, con Andrea Coppi e Simone Marmorini e in vantaggio su Marco Bonura. Di sicuro il trainer prescelto avrà l’imperativo di valorizzare i giovani, autentico cardine della filosofia aquilotta, e di assemblare l’organico attorno ad alcuni reduci del torneo passato. Tra loro purtroppo non ci sarà il miglior giocatore per rendimento del campionato passato: Davide Sesti. Lo stessso mediano, montevarchino lascerà i colori a lui tanto cari per problemi di lavoro.

Giustino Bonci