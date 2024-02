"Montevarchi, ko ingiusto". Beoni ora guarda avanti

di Giustino Bonci

"Una sconfitta immeritata alla luce di quanto si è visto in campo". Loris Beoni, ha esordito così commentando il ko di misura subito al debutto sulla panchina del . Due volte pesante perché, a prescindere dal rammarico personale del nuovo tecnico, la battuta d’arresto relega i rossoblù al quartultimo posto in classifica nella palude dei playout. Tanto che la partita casalinga di domenica prossima assume un rilievo determinante nell’economia di una salvezza da costruire: "I ragazzi hanno provato a portare a casa il risultato positivo – ha affermato al triplice fischio finale – e soprattutto a reagire dopo lo svantaggio. Pur non creando troppe occasioni nitide, dal punto di vista dell’atteggiamento, della voglia e dell’alzare il baricentro pressando gli avversari la prestazione fornita è salita di livello".

A bocce ferme, insomma, la gara non è da buttare secondo Beoni che vede il bicchiere mezzo pieno nei 90 minuti del Lotti. "Mi interessa analizzare l’intero incontro – riprende – e credo che le due due squadre avrebbero meritato un punto a testa. Non ho visto una supremazia marcata di una formazione sull’altra nemmeno per numero di opportunità da rete create. Un equilibrio totale spezzato soltanto da un episodio e di conseguenza siamo ancora più amareggiati per non aver portato niente a casa". Loris ha dribblato, invece, le domande sul duello in famiglia perso con il figlio Michele, vice allenatore dei Leoni senesi: "Mi limito a ribadire che il mio ragazzo è bravissimo. Gli auguro di continuare così perché ha tanta strada davanti. In questo momento, però, prevale l’arrabbiatura per aver perso". Oggi, ad ogni modo, alla ripresa degli allenamenti, l’allenatore rivisiterà con il gruppo la sfida di Poggibonsi, ponendo l’accento sugli aspetti da migliorare in vista dell’esame decisivo con il Trestina. Va detto che Beoni l’altro ieri si è affidato agli elementi più esperti, rilanciando tra gli altri Conti e Borgarello dall’inizio, ma non ha esitato neppure a far esordire un portiere del 2005 come l’ex Follonica Gavorrano Mattia Bianchi.