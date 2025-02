Montevarchi-Livorno. 750 biglietti ai tifosi amaranto

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Si è tenuto ieri pomeriggio in Questura ad Arezzo un tavolo tecnico per definire le linee guida, in termini di ordine pubblico, della partita tra Montevarchi e Livorno, in programma domenica prossima allo stadio Gastone Brilli Peri, per la quale è previsto un grosso afflusso di sportivi anche dalla città labronica. I tifosi amaranto avranno a disposizione il settore ospiti, la curva nord, per 500 posti. In caso di necessità i tifosi livornesi potranno poi acquistare ulteriori 250 biglietti per il settore gradinata nord con il solo ingresso dalla curva. I tagliandi saranno solo nominativi con data e luogo di nascita, e città di residenza saranno vendibili solo su ciaoticket.it e nelle ricevitorie affiliate per i tifosi di Livorno solo in prevendita e fino alle 19 di sabato sera.