Montevarchi-Livorno 0-2, Russo e Dionisi firmano la vittoria

Montevarchi, 23 febbraio 2025 – Altro giro, altra vittoria per il Livorno che vince e convince sul campo del Montevarchi. Gli amaranto passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla rete di Federico Russo e sigillano il risultato a dieci minuti dal termine con un perla di Federico Dionisi. Cambiano gli interpreti ma non il modulo con Indiani che conferma il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito da Giacomo Siniega, Duccio Brenna e l’esordio in amaranto di Tommaso Botrini a completare il braccetto difensivo.

Sugli esterni Edoardo Bonassi e Alberto Arcuri con Andrea Bacciardi e Zaccaria Hamlili in mezzo al campo. Sulla trequarti tornano titolari Federico Russo e Alessandro Malva alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti. Partono subito fortissimo gli amaranto che dopo soli cinque minuti vanno in vantaggio grazie alla rete di Federico Russo che, in mischia, è il più lesto a trovare il colpo vincente su una ribattuta in mezzo all’area.

La squadra di Indiani, nonostante il vantaggio, prova a chiudere immediatamente la partita sempre con il suo numero 10 ma è bravo il portiere avversario di opporsi. Reagiscono i padroni di casa con Martinelli che, di testa, costringe Cardelli a una bella parata. Nonostante i ritmi bassi entrambe le squadre si fanno vedere nelle aree avversarie, da una parte il Livorno con Malva e Rossetti mentre dall’altra il Montevarchi con traversoni insidiosi e tiri dai trenta metri. Allo scadere del primo tempo il Livorno vicino al raddoppio ancora con Russo che costringe il portiere di casa a un importante intervento di reazione.

La ripresa riparte con i padroni di casa che si affacciano nell’area di rigore del Livorno, ma ancora una volta Brenna è bravissimo a chiudere. Amaranto che concedono qualcosa nella seconda frazione e il Montevarchi che rischia più volte di pareggiare soprattutto con Bontempi che, all’altezza del dischetto del rigore, calcia malissimo sprecando una ghiotta occasione. A chiudere la partita però ci pensa Dionisi che al minuto 83 trova la rete dello zero a due con un perfetto tiro a giro da dentro l’area di rigore che si deposita poco sotto l’incrocio dei pali.

Gli ultimi minuti sono di pura accademia e gestione del vantaggio con la squadra amaranto che addormenta la partita senza prendersi alcun rischio e ottiene la quarta vittoria consecutiva, la quinta in sei partite.

IL TABELLINO

Aquila Montevarchi (4-2-3-1): Testoni; Papini (81' Saltalamacchia), Ficini, Franco (73' Farini), Martinelli; Sesti (85' Tommasini), Picchi (61' Borgia); Bontempi (72' Casagni), Orlandi, Ciofi; Boncompagni. A disposizione: Conti,. Bigazzi, Galastri. All. Rigucci

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Botrini (46' D'Ancona), Brenna, Siniega (73' Risaliti); Bonassi, Bacciardi, Hamlili, Arcuri; Russo (73' Luci), Malva (61' Dionisi); Rossetti (85' Gucci). A disposizione: Ciobanu, Calvosa, Frati, Marinari. All. Indiani

Arbitro: Melloni di Modena

Marcatori: 6' Russo, 82' Dionisi

Note: angoli 5-6; ammoniti Botrini, Bacciardi, Siniega; recupero 1' e 4’