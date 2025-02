Livorno, 23 febbraio 2025 – Montevarchi-Livorno, le pagelle amaranto.

Cardelli 6: Concretamente viene impiegato poco, ma l’attenzione è sempre ai massimi livelli.

Botrini 6: Debutto piuttosto positivo per lui, difende con sicurezza (46’ D’Ancona 6: Nel secondo tempo la squadra soffre di più, ma si fa comunque trovare sempre pronto).

Brenna 7: Invalicabile, è praticamente ovunque ed evita il pareggio con chiusure provvidenziali.

Siniega 6: Evita di rischiare e preferisce giocare senza particolari fronzoli portandosi comunque la pagnotta a casa (73’ Risaliti 6: Poco più di un quarto d’ora per ristabilire l’ordine).

Bonassi 6: Schierato in un ruolo inedito per lui, non sfigura. Bacciardi 6: Mette tutto il suo fisico al servizio della squadra. Hamlili 6: Torna in cabina di regia dove imposta con precisione e, soprattutto, si rende utile in fase difensiva.

Arcuri 6: Attacca poco, preferisce restare a supportare i compagni e lo fa con decisione.

Russo 7: Conferma lo splendido periodo di forma con la rete (73’ Luci 6.5: Innesca la rete del raddoppio amaranto).

Malva 6: Cerca a tutti i costi la rete che non trova, caparbio (61’ Dionisi 7: Rete di pregevolissima fattura che mette il punto esclamativo sulla vittoria)

Rossetti 6: È vero non ha punto, ma nonostante venga costantemente ingabbiato è sempre pronto a lottare per la squadra. (85’ Gucci sv).