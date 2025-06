Montevarchi: Marco Bonura in pole per la panchina, interesse per Gianmarco Staffa

di Giustino Bonci

Non è stata ancora presa dalla dirigenza montevarchina la decisione chiave per far decollare il mercato e assemblare la "rosa" della prossima stagione di serie D. La panchina dei rossoblù valdarnesi rimane vacante e, con il passare del tempo, perde consistenza qualche candidatura eccellente per la sostituzione di Atos Rigucci. Ci riferiamo a Stefano Calderini, l’ex Poggibonsi che molte volte anche in passato aveva sperato di guidare prima o poi la squadra nella quale aveva militato da calciatore in C 1 dall’88 al ‘90. E’ stato lo stesso allenatore milanese che ai primi del marzo scorso era stato sollevato dall’incarico a Poggibonsi, dopo cinque anni ricchi di soddisfazioni, a confermare l’assenza di contatti diretti con il club valdarnese, deciso evidentemente a percorrere altre strade. Salgono, allora, in modo esponenziale le quotazioni di Marco Bonura, passato nell’ultimo lustro dalle esperienze con Sansepolcro, Trestina, Follonica Gavorrano, ancora Sansepolcro e infine Sangiovannese. Bonura in pole position, insomma, pur se l’Aquila ci ha spesso abituati a sorprese e a scelte in grado di scompaginare facili previsioni. Tra l’altro, alle voci che accostavano al anche Simone Marmorini si è aggiunta un’ipotesi ulteriore. Riguarda l’ex Gabriele Bencivenni, tra i più stretti collaboratori di Roberto Malotti come vice e assistente tecnico nell’annata conclusa con la promozione in Lega Pro e nelle due successive tra i professionisti.

L’allenatore classe ‘79 ha già lavorato con il direttore sportivo Diego Giorni. Vedremo. Nel frattempo si parla di un interesse della società di via Gramsci per il mediano del 2000 Gianmarco Staffa, reduce dalla milizia prima nell’Olbia e poi nel Trastevere. Romano, atleta di tempra, ha alle spalle anche parentesi professionali nel Legnano, nella Flaminia e nel Seregno. In un mercato per ora attendista i vertici rossoblù devono guardarsi pure dall’assalto di altre società ai loro pezzi pregiati. Ad esempio il Seravezza ha messo nel mirino uno dei giocatori considerati inamovibili e fulcro dello spogliatoio futuro della formazione valdarnese: Andrea Orlandi, 23 anni nel prossimo mese di luglio, l’esterno d’attacco che ha segnato 13 reti nel torneo scorso e che tornerebbe in provincia di Lucca, stavolta in Versilia, dopo essersi distinto nel 2023 -2024 nel Ghiviborgo prima di sbarcare in Valdarno.