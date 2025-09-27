Montevarchi, missione continuità. Marmorini: "Serve la stessa fame"

di Giustino Bonci

"Per 70 minuti i ragazzi hanno giocato un’ottima partita, anche tenuto conto della qualità indiscutibile degli avversari. Sul 3-0 a favore il gol degli ospiti ha fatto smarrire alla squadra un po’ di sicurezza nella gestione del risultato e su questi aspetti dovremo lavorare ancora. Di sicuro siamo in crescita e a mio parere abbiamo ancora notevoli margini di miglioramento".

Simone Marmorini, pur soddisfatto com’è logico del primo successo colto dal suo non perde il senso della misura e predica il massimo equilibrio nei giudizi in vista di un altro impegno, il terzo in otto giorni, che potrebbe consentire se sfruttato a dovere un ulteriore salto di qualità nella consapevolezza dei propri mezzi e un balzo in avanti in classifica: "Non eravamo dei brocchi prima e non ci consideriamo di colpo dei fenomeni – riprende l’allenatore – perché domani con il Trestina (ore 15 al Brilli Peri) ci attende un altro test difficile in un girone livellato come mai in passato. Il nostro compito sarà di scendere in campo con la determinazione mostrata per tre quarti di gara con il Seravezza, facendo appello alle risorse dello spogliatoio. Bisogna restare sul pezzo senza mollare di una virgola".

Non è previsto, ad ogni modo, troppo turnover al cospetto della formazione umbra allenata dall’ex Simone Calori e che schiera in attacco un altro recente aquilotto, il centravanti Edoardo Priore. E’ vero, qualche rotazione è ipotizzabile tra i valdarnesi, con il cambio di qualche pedina nell’assetto di partenza, ma restano ancora indisponibili per infortunio Francalanci, Nannini, Iacullo e probabilmente Casagni. Lo schieramento iniziale, insomma, non si discosterà molto da quello di partenza utilizzato mercoledì scorso. Tra i padroni di casa gli ex principali sono proprio il tecnico Marmorini, al timone dello Sporting nel 2022 – 2023, e l’attaccante Federico Mencagli che ha vestito di fresco la casacca bianconera nella scorsa stagione mettendo a segno 7 reti e contribuendo in maniera decisiva alla salvezza del team di Calori, acciuffata all’ultimo respiro nei play-out ribaltando nei supplementari il pronostico in casa del Follonica Gavorrano.

Nel posticipo serale di metà settimana il Trestina è stato superato di misura per 1-0 al Bernicchi di Città di Castello dal Foligno, subendo il gol decisivo nella ripresa su un calcio piazzato sfruttato di testa dall’ex Pietro Morlandi. Un verdetto, in verità, bugiardo anche perché nel primo tempo Ferri Marini si era visto neutralizzare un calcio di rigore dal portiere dei falchetti Emanuele Rossi. A lungo la compagine bianconera aveva mantenuto il controllo del gioco e creato occasioni tanto da ricevere al fischio finale gli applausi convinti dei propri tifosi. "Siamo sulla strada giusta" ha sottolineato non a caso Simone Calori e di conseguenza il sarà chiamato a sua volta a dare continuità nell’atteggiamento e nello spirito combattivo. L’incontro del Comunale di via Gramsci sarà arbitrato da Luka Meta della sezione di Vicenza, assistito da Longo e Monaco di Chieti.