Montevarchi, niente drammi: "Siamo sulla strada giusta"

di Giustino Bonci

Obiettivi diversi e maggiore esperienza. A conti fatti è questa la formula che ha prodotto la differenza e il risultato finale nella trasferta del a Grosseto. Una considerazione che nulla toglie ad un primo tempo definito "eccellente" dal presidente dell’Aquila Angelo Livi al termine della gara persa 3-1 allo Zecchini. Tanto che il gol del momentaneo vantaggio dei rossoblù, firmato dal prodotto genuino del vivaio Cosimo Bigazzi su azione da palla inattiva era sembrato il giusto premio per una partita interpretata con il piglio giusto dai ragazzi di Marmorini. Sarebbe da rivedere la ripartenza valdarnese fermata da un fuorigioco dubbio con due calciatori soli davanti al portiere. "Non siamo riusciti però a conservare a lungo l’1-0 – ha aggiunto il massimo dirigente – anche perché l’abilità degli avversari ci ha messo in difficoltà ed è arrivato il pareggio prima del riposo. Nella ripresa, per almeno una ventina di minuti, la squadra ha retto l’impeto dei padroni di casa e il 2-1 grossetano è arrivato sul contropiede successivo ad una nostra azione pericolosa. La prestazione, quindi, non va considerata negativa, perché i tanti giovani sui quali facciamo affidamento si sono comportati bene. D’altro canto, sappiamo che la categoria impone di mettersi al passo e di reagire immediatamente perché già questo mercoledì al Brilli Peri affronteremo il Seravezza, un’altra formazione di alto profilo. Invito, in ogni caso, tutti ad avere pazienza, convinto che la linea verde scelta dalla società darà i frutti sperati".

In classifica gli aquilotti hanno solo un punto, frutto del pareggio con il San Donato Tavarnelle, e sono penultimi come accadde un anno fa quando al pari di Civita Castellana seguirono i ko di Siena e in casa con il Ghiviborgo. Di sicuro, tuttavia, il cammino iniziale dei montevarchini non era e non è certo agevole, sebbene Simone Marmorini resti fiducioso per il futuro: "Il calendario ci ha un po’ penalizzati per aver incontrato alcune delle big del girone e lo stesso San Donato partito fortissimo. Credo che i miei giocatori, che lavorano bene durante la settimana, possano uscire fuori partendo dalle loro certezze. Dovremo migliorare ancora in fase di possesso e nell’organizzazione del nostro gioco ma la strada è quella giusta. Non sono preoccupato, dunque, per la vittoria che ancora ci manca. E se in questo momento posso convenire sul fatto – ha concluso l’allenatore – che il Grosseto sia superiore a noi, la caratteristica del campionato a mio parere sarà l’equilibrio". Curiosità finale per il 2006 Bigazzi che ha realizzato da difensore salito in area la prima rete in D. Era stato chiamato a sostituire in extremis l’infortunato Casagni.