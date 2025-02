Montevarchi, oggi serve una marcia in più

Sette giorni fa ha pareggiato in casa ma ha messo alle corde il Siena sul piano del gioco, fallendo per giunta al 90’, con il bomber Benedetti, il calcio di rigore del possibile successo neutralizzato dall’ex rossoblù Andrea Giusti. Il Seravezza Pozzi, oggi ospite del Montevarchi al Brilli Peri, continua a brillare nell’alta classifica e merita fin dall’inizio del campionato l’etichetta di "brutto cliente". Seconda forza del torneo, insieme alla Fulgens Foligno, la squadra versiliese allenata da Lucio Brando rientra tra le "big" del campionato e la giovane Aquila dovrà affrontarla con una grinta e un’attenzione ancora maggiori rispetto alla scorsa gara a Poggibonsi.

È una delle formazioni che diventano letali al minimo errore concesso e, non a caso, prima della fuga della capolista, è stata l’unica alternativa credibile allo strapotere del Livorno. Atos Rigucci, dunque, nell’incontro preceduto dal ricordo di Mauro Capoduri, indimenticabile terzino aquilotto nei primi anni 80, chiederà ai suoi ragazzi di gettare ora più che mai il cuore oltre l’ostacolo. Pretende coraggio dalla squadra, che giocherà portando il lutto al braccio, nonostante defezioni importanti e uscite in extremis dall’infermeria. Gli squalificati Franco e D’Alessandro e gli infortunati Artini e Damiano sono gli assenti sicuri, mentre Picchi, Boncompagni e Galastri hanno superato i problemi fisici. Proprio dalla presenza o meno dal primo minuto del classe 2008 Galastri dipenderà l’assetto iniziale dei valdarnesi, anche per la gestione degli under. Con il 17enne verrebbe confermato l’esperto Emanuele Conti tra i pali. Altrimenti tornerebbe il 2006 Testoni in porta con l’innesto di Boncompagni o Casagni nel trio a supporto di Priore, completato da Orlandi e Bontempi. In retroguardia agiranno Vecchi, Ficini, capitan Martinelli e Ciofi, abituato spesso a coprire l’intera fascia di competenza.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14.30)

(4-2-3-1): Conti; Vecchi, Ficini, Martinelli, Ciofi; Sesti, Saltalamacchia; Galastri, Orlandi, Bontempi; Priore. Allenatore: Rigucci.

SERAVEZZA POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Mosti, Coly, Sanzone; Sava, Bedini, Menghi, Greco, Paolieri; Bocci, Benedetti. Allenatore: Brando.

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Guiducci-Laci).

Giustino Bonci