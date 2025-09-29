Montevarchi. Pari con il Trestina

Arezzo, 29 settembre 2025 – E’ finito 1-1 lo scontro tra Montevarchi e Trestina, valevole per la 5ª giornata di Serie D Girone E, disputato ieri. Una partita che, al di là degli ultimi minuti, ha regalato poche emozioni. Il pareggio evita agli aquilotti la terza sconfitta nelle prime cinque giornate e li porta a prepararsi al prossimo incontro contro il Cannara con maggiore voglia di vincere, dopo i quattro punti conquistati negli ultimi due match. Dopo la convincente vittoria per 3-2 contro il Seravezza, il Montevarchi cercava il secondo successo consecutivo per confermare i progressi mostrati nell’ultima sfida. Non c’è riuscito, anche se nel finale ha colpito un legno.

Alla prima occasione, il Trestina è passato in vantaggio grazie a Nouri, che ha approfittato di un errore in disimpegno e ha superato Giusti con un destro rasoterra. Nella ripresa, il Montevarchi fatica a rendersi pericoloso fino a quando Cecconi serve Mencagli su calcio d’angolo, permettendo all’ex attaccante di pareggiare con un colpo di testa che sorprende il portiere ospite. Nel finale, la squadra di Marmorini è andata vicina al sorpasso: Tommasini ha colpito il palo di testa e Tatti ha sfiorato la rete con un potente destro. La gara si è chiusa quindi sul punteggio di 1-1.