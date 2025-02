Montevarchi, parla l’allenatore Rigucci. "Fermato il Seravezza. All’attacco del derby»

"Mattoncino dopo mattoncino stiamo mettendo insieme punti pesanti per poter festeggiare il 4 maggio il traguardo più importante". Atos Rigucci ha usato una metafora in stile Lego per commentare il buon pareggio conquistato con il Seravezza Pozzi, meritato e persino stretto alla luce delle occasioni da rete create di fronte a un avversario forte, che fa del cinismo e della capacità di colpire al minimo errore altrui le sue bandiere. "Tutti i ragazzi hanno fatto bene – ha continuato l’allenatore del Montevarchi – compresi i due giovanissimi Galastri e Tommasini, ma dobbiamo già guardare avanti. Domenica prossima ci aspetta una partita di sicuro non facile, anzi molto difficile, perché a Terranuova giocheremo un derby contro una squadra tosta, allenata bene e che sente particolarmente l’incontro con l’Aquila. Sono convinto che per noi sarà un’altra dura battaglia e l’esito della gara ci farà capire dove vogliamo andare. Lavoreremo sodo, allora, per farci trovare pronti".

L’opinione del tecnico fiorentino sul confronto del Matteini con i biancorossi rilanciati dal blitz di Grosseto è condivisa in pieno dagli aquilotti e se n’è fatto portavoce Sean Martinelli: "Andremo ad affrontare il Terranuova Traiana – ha affermato il difensore italo scozzese – con lo spirito che ci ha permesso di fermare il Seravezza, collaborando al massimo in ogni reparto. Sappiamo che il confronto all’orizzonte sarà ancora più difficile e c’impegneremo al massimo per andare lì e cercare di portar via dei punti". Al duello sportivo con la compagine diretta da Becattini, che ha sempre intrattenuto ottimi rapporti con il sodalizio montevarchino, il gruppo di Rigucci dovrebbe presentarsi quasi al completo, salvo sorprese nella marcia d’avvicinamento. Tornerà tra i disponibili anche Damiano Franco ed è sulla via del recupero dal problema muscolare l’attaccante Christian Damiano. Tifosi dell’Aquila già in fermento per novanta minuti di estrema importanza per entrambe le contendenti sulla via verso la salvezza.

Giustino Bonci