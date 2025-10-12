Montevarchi per la svolta. C’è anche Boncompagni

di Giustino Bonci

Stessi punti in classifica, 6 come le giornate di campionato giocate sin qui, e medesimo obiettivo, ovvero risalire in classifica. e Orvietana si affrontano oggi alle 15 al Brilli Peri consapevoli che la partita può davvero segnare una svolta nell’iter di crescita di entrambe le squadre. Nel torneo passato gli umbri furono protagonisti di un girone di ritorno straordinario, approdando alla finale play-off persa con il Seravezza dopo una partenza difficile, analoga a quella della stagione in corso, e anche stavolta puntano a risalire in fretta la corrente. Dovranno fare i conti, però, con un’Aquila vogliosa di tornare al successo interno e che ha dimostrato, pure nella versione baby di Coppa a Prato, di disporre di ragazzi in grado di far bene in Serie D come alternative ai più esperti. Una formazione, insomma, che a prescindere dalle diverse assenze per infortunio (Francalanci, Nannini, Casagni, Kondaj, Galeota e Simoni) ha le carte in regola per allungare la striscia positiva di risultati iniziata da tre turni. Simone Marmorini, tuttavia, pur confortato dalle prestazioni dei tanti under schierati al "Lungobisenzio" ripartirà dal canovaccio tattico e da molti dei rossoblù utilizzati in avvio a Cannara. La buona notizia nella lista dei convocati riguarda il recupero di Lorenzo Boncompagni che ha superato i postumi della distorsione alla caviglia. Non partirà dall’inizio perché rientrato da poco in gruppo ma lo vedremo probabilmente in corso d’opera. Agli avversari, che si disporranno secondo tradizione con un modulo accorto e un centrocampo che sa fare densità e filtro come pochi, non dovrà essere dato campo, perché le ripartenze diventerebbero letali. Il tecnico ospite Antonio Rizzolo ha parlato ieri degli aquilotti e della trasferta in Valdarno, definendo la gara "insidiosa per la velocità e la freschezza dei padroni di casa". Meteo favorevole, stando alle previsioni, e sugli spalti del Comunale si prevede una cornice adeguata di spettatori. Di questi 280 saranno gli abbonati che hanno rinnovato la tessera.

COSÌ IN CAMPO (ore 15) AQUILA (4-2-3-1): Giusti; Menchetti, Siniega, Bassano, Cecconi; Lovari, Mattei; Bocci, Tommasini, Galastri; Mencagli. All. Marmorini. ORVIETANA (4-5-1): Formiconi; Paletta, Berardi, Ricci, Mauro; Kone, Marchegiani, Herrera, Simic, Tronci; Caon. All. Rizzolo. Arbitro: Di Palma di Cassino.