Montevarchi punta al bis. E Marmorini modifica i piani

di Giustino Bonci

Terzo impegno in otto giorni per l’Aquila che oggi pomeriggio alle 15 affronterà al Brilli Peri lo Sporting Trestina. E se l’obiettivo dei padroni di casa è quello di bissare il primo successo in campionato, centrato con una prova di qualità e temperamento mercoledì passato con il Seravezza, gli ospiti meditano di riscattare l’immeritata sconfitta casalinga subita dal Foligno nel turno infrasettimanale. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento lamentando defezioni sicure o probabili. Gli umbri degli ex Simone Calori e Edoardo Priore, non potranno schierare l’infortunato Proietti Zolla, mentre tra i rossoblù, oltre agli indisponibili noti Francalanci, Nannini e Casagni, sono in dubbio Esmeraldo Kondaj e Lorenzo Boncompagni, due dei protagonisti assoluti della vittoria di metà settimana. Marmorini ha lasciato a riposo precauzionale il primo, tra l’altro andato a segno nella gara con i versiliesi, mentre il secondo è ancora alle prese con i postumi di una brutta botta ad una caviglia. Entrambi ad ogni modo testeranno le loro condizioni in tarda mattinata e se il provino darà adeguate garanzie all’allenatore e allo staff tecnico saranno regolarmente in campo. Nell’eventualità che non recuperino, e di certo si tratterebbe di assenze pesanti visto il rendimento iniziale di alto profilo fornito dai due aquilotti, sono in preallarme per la sostituzione Galastri e Tatti. A maggior ragione, quindi, i montevarchini dovranno gettare il classico cuore aldilà dell’ostacolo, perché il Trestina ha un organico di spessore. Decisi, tuttavia, a sfatare il luogo comune che ritiene complicato vincere due incontri consecutivi tra le mura amiche, i ragazzi di Marmorini fanno appello anche ai tifosi perché assicurino loro un sostegno massiccio dagli spalti. Una sollecitazione che non cadrà nel vuoto tenuto conto anche della risposta eccellente dell’ambiente sportivo cittadino alla campagna abbonamenti.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

AQUILA (4-3-1-2): Giusti; Bigazzi, Siniega, Bassano, Cecconi; Galastri, Lovari, Mattei; Tatti; Mencagli, Bocci. All. Marmorini.

SPORTING TRESTINA (4-3-3): Bonifacio; Ubaldi, De Meio, Sensi, Giuliani; Cuccarini, D’Angelo, Tolomello; Mercuri, Priore, Ferri Marini. All. Calori.

Arbitro: Meta di Vicenza.