Montevarchi, Rigucci studia la rosa più forte

Squadra che convince non si cambia? O si modifica solo nell’essenziale? Domande che si faranno i tifosi del Montevarchi – oltre 300 quelli attesi al Matteini – fino alla lettura della formazione chiamata oggi a contrastare la voglia di risalire in classifica del Terranuova Traiana. Ai quesiti dovrà rispondere Rigucci, il tecnico dell’Aquila, che in settimana ha catechizzato i giocatori sulle difficoltà dell’incontro e, al tempo stesso, sulla necessità di affrontare i biancorossi come se fossero il Livorno.

Se non ci saranno intoppi dell’ultimo istante i rossoblù saranno per nove/dieci undicesimi quelli visti in avvio con il Seravezza Pozzi. Novità certa il rientro di Damiano Franco, che ha scontato il turno di squalifica, al centro della difesa, mentre nel trio che sostiene la punta di riferimento Priore crescono le quotazioni di Boncompagni, sebbene non manchino soluzioni alternative dall’inizio o in corso d’opera.

Tuttavia, nella marcia d’avvicinamento alla sfida insaporita dalla presenza sui due fronti di un gran numero di ex, ha accusato qualche acciacco il portiere Conti e in caso di forfait tornerà titolare il 2006 Testoni, liberando un posto per un atleta più esperto nel gioco delle "quote". Per evitare sorprese al cospetto di un avversario organizzato e combattivo, Rigucci chiederà al gruppo di scendere in campo moltiplicando la determinazione e usando soprattutto la testa.

Concetti rimarcati alla vigilia da uno dei più giovani della rosa, l’attaccante Elia Tommasini che peraltro è cresciuto nelle giovanili terranuovesi prima di approdare cinque anni fa nel vivaio aquilotto: "Ci siamo allenati bene – ha detto – per migliorare nel pressing e negli altri aspetti indicati dal mister. Siamo pronti, dunque, per uno scontro diretto molto importante".

Curiosità finale sul presidente dei padroni di casa Mauro Vannelli, autentica icona del pallone valdarnese. Oltre a favorire, da storico leader della Traiana, la rinascita del calcio a Terranuova, è stato reporter al seguito del Montevarchi e per un lustro commentatore delle aquile per Radio Tele Centrale e Radio Emme.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

(4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Martinelli; Sesti, Saltalamacchia; Boncompagni, Orlandi, Ciofi; Priore. Allenatore: Rigucci.