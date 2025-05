Montevarchi: Salvezza diretta grazie al giovane Elia Tommasini

MONTEVARCHIMissione compiuta. Il Montevarchi torna dal Lido di Ostia con il punto che voleva per scongiurare i play-out. A casa De Rossi, nell’1-1 della salvezza diretta – ed è un bel segnale per una società che fa del vivaio la propria forza – ha messo lo zampino un giovanissimo, portato in rossoblù qualche anno fa dal Terranuova Traiana: il centravanti classe 2006 Elia Tommasini. Suo il gol del momentaneo vantaggio sull’Ostiamare nella ripresa e si tratta del terzo centro in campionato per un ragazzo che, peraltro, ha giocato pochissime partite o spezzoni di gara. In precedenza, sempre in trasferta, aveva segnato a Poggibonsi, nel giorno dell’esordio in D, e a Seravezza con la Fezzanese. Alla fine il pari, acciuffato dai laziali a pochi minuti dal 90’ ha scatenato negli spogliatoi la festa meritata da un gruppo sostenuto sempre dai tifosi, accorsi in massa anche nella trasferta finale, nonostante siano stati costretti a seguire dall’esterno della recinzione la gara per i problemi di capienza dell’Anco Marzio.

Salvo ripensamenti, ad oggi remoti, però, l’Aquila non ripartirà nella prossima stagione dalla conferma in panchina di uno degli artefici principali della permanenza in categoria. Sì perché, ripetendo quanto fatto dodici mesi fa, quando aveva traghettato al sicuro la Sangiovannese e compiuto un’impresa anche in quel caso non scontata, Atos Rigucci (nella foto) ringrazia dirigenza, sportivi e soprattutto i suoi giocatori e si congeda per impegni di lavoro e familiari pressanti. Lo aveva fatto capire già due settimane fa a Grosseto e lo ha ribadito domenica scorsa: "Farò come lo scorso anno perché devo dare la precedenza all’altra attività lavorativa e alla famiglia. Mi è stata fornita una bella occasione dall’Aquila e sono grato davvero all’intero ambiente e alla città per avermi chiamato. Se poi in futuro qualcuno avrà bisogno di me sa dove trovarmi. Nel frattempo – ha concluso – mi godo insieme ai miei ragazzi una soddisfazione impressionante".

Giustino Bonci