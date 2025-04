Montevarchi-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per la salvezza diretta

Era un vero e proprio tabù ed è stato spezzato solo un anno fa, quando la doppietta di Marco Bontempi e la rete di Boiga consentirono al Montevarchi di battere finalmente il San Donato Tavarnelle al Brilli Peri. Sì, perché per trovare un successo interno dei rossoblù sulla formazione della Val di Pesa bisognava risalire alla stagione 2019-20, interrotta per la pandemia, e al 3 -1 imposto dai valdarnesi del vulcanico Malotti agli avversari all’epoca allenati proprio da Atos Rigucci.

E domani il tecnico fiorentino dei rossoblù, ex della sfida in programma alle 15 al Comunale di via Gramsci, andrà a caccia con i suoi ragazzi di quella vittoria che profumerebbe di salvezza diretta. In serie positiva da sei giornate, gli aquilotti avranno il compito di frenare le ambizioni analoghe degli ospiti, che in classifica hanno 39 punti e il vantaggio del 2–0 dell’andata.

Reduci da tre risultati utili di fila, i gialloblù del condor Bonuccelli, si giocano a loro volta una ghiotta chance per archiviare la pratica della permanenza in D. Per ironia della sorte si contendono la pesantissima posta in palio due società legate da una storica collaborazione. Basterebbe ricordare l’intesa del campionato di Serie C 2022–23 con il San Donato accolto nello stadio montevarchino per le partite casalinghe da calendario, vista l’indisponibilità del Pianigiani di Tavarnelle in ristrutturazione.

Si riparlò di "bestia nera", il Montevarchi perse tutte e due i confronti di quel torneo chiuso peraltro da entrambi i club con la retrocessione. Non mancano, insomma, i motivi per insaporire un incontro decisivo. Oltre al tecnico dell’Aquila, poi, vanno citati alcuni ex, stavolta sul fronte opposto, come il difensore Cellai, il mediano Gistri e il centrocampista Borgarello.

In giornata la rifinitura consentirà al trainer rossoblù di stilare la lista dei convocati. La speranza è di recuperare al meglio, pur se è sceso in campo in corso d’opera a Grosseto, il capocannoniere aquilotto Andrea Orlandi, giocatore determinante per la fase offensiva.

Giustino Bonci