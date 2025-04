Montevarchi senza Saltalamacchia contro Trestina: sfida decisiva per la salvezza

Nel crocevia salvezza di domenica prossima al Brilli Peri con il Trestina dell’ex Simone Calori il Montevarchi sarà privo per squalifica del mediano Mattia Saltalamacchia. L’ex viola è stato l’under classe 2005 più impiegato nell’arco del campionato nella gestione di Nico Lelli e dal momento in cui Atos Rigucci ha preso le redini del gruppo. Un’assenza che potrebbe essere colmata grazie al rientro del pari età Alessandro Papini o dall’utilizzo di un altro under in un ruolo diverso. Saranno gli ultimi allenamenti della settimana, che per gli aquilotti è normale vista la conferma della partita di domenica, a chiarire meglio le scelte potenziali dell’allenatore per una gara decisiva in chiave salvezza. Con un successo i rossoblù sarebbero a un passo dalla salvezza ma di sicuro la formazione bianconera, spesso rimasta indigesta ai valdarnesi non sarà un ostacolo agevole da superare.

A confortare gli aquilotti contribuiscono le ultime prestazioni e soprattutto il ritorno al successo a Seravezza con la Fezzanese ma anche l’avversario è reduce da una vittoria preziosa e al tempo stesso di prestigio con il Siena. Di sicuro Rigucci si aspetta che i suoi ragazzi ripartano dai 70 minuti iniziali visti in Versilia e non abbassino l’asticella della tensione.

"Non abbiamo ancora fatto nulla di determinante – aveva ammonito la squadra il presidente Angelo Livi (nella foto) pur nella soddisfazione per i tre punti ottenuti nell’anticipo di sabato scorso – e dovremo affrontare il Trestina con umiltà, carattere e massima attenzione".

Il presidente rossoblù ha posto l’accento all’indomani del blitz con il fanalino di coda sulla necessità di compiere il tratto finale del torneo tirando fuori ogni risorsa fisica e mentale: "Tutti i nostri calciatori si impegneranno al massimo – ha affermato Livi - e di sicuro lo faranno di certo fino a centrare l’obiettivo finale".

Livi si è anche complimentato con il Livorno per il ritorno in serie C, ricordando anche lo storico legame tra i due club.

Giustino Bonci