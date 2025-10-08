Montevarchi, serata di coppa. C’è il Prato per Marmorini

MONTEVARCHIStavolta è l’allenatore degli avversari a indossare i panni dell’ex. Stasera al "Lungobisenzio" di Prato, nella sfida secca dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il 54enne tecnico degli azzurri lanieri Simone Venturi ritroverà il Montevarchi guidato nell’ottima stagione 2018-2019 culminata con il quinto posto e l’accesso alla semifinale play-off di Ponsacco. Per il mister viareggino, reduce da una lunga milizia anche al timone del Tau e ora approdato sulla panchina di una delle favorite per la C, la partita delle 20.30 non sarà banale e lo stesso vale per altri ex sui due fronti. A cominciare dal portiere dei valdarnesi Andrea Giusti (nella foto), pratese di nascita, e di Yusuf Cela, centrocampista dei padroni di casa che fu pilastro del team di Malotti promosso tra i professionisti nel 2020-2021. All’appuntamento la formazione di Simone Marmorini si presenterà, com’è noto, assai rimaneggiata e dall’età media ancora più bassa del solito.

Ieri pomeriggio, dopo il lunedì di riposo concesso ai suoi ragazzi all’indomani del pari di Cannara, il trainer e lo staff hanno fatto la conta dei disponibili di un organico alle prese con diversi infortuni. Salvo novità in extremis, il Prato sarà affrontato senza Francalanci, Casagni, Iacullo, Simoni, Kondaj, Galeota e Boncompagni. Arduo ipotizzare lo schieramento base dei rossoblù che, tuttavia, intendono onorare al meglio l’impegno. La gara sarà diretta da Calzolari di Albenga.

Giustino Bonci