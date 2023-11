Montevarchi, sfida clou. C’è il Livorno con 500 tifosi

di Giustino Bonci

Sconfitto sette giorni fa dall’ultima in classifica, il cerca il riscatto tra le mura amiche con il Livorno, nella rosa dei candidati d’obbligo, se non il principale, alla promozione in Lega Pro. Missione al limite del possibile, si direbbe, anche se proprio il ko rocambolesco di Forte dei Marmi insegna che nel girone E si può perdere e vincere con chiunque. In ogni caso oggi pomeriggio la sfida delle 14.30 tra l’Aquila e gli amaranto di Favarin è di quelle dal fascino speciale, a prescindere dalle diverse posizioni e ambizioni, complice il legame storico nel calcio tra le due città. Si gioca a fine novembre, ripensando che il 2 di questo mese ricorreva il sesto anniversario della scomparsa di Costanzo Balleri, un’icona dello sport di entrambi i club. A proposito di ricorrenze, non si può scordare l’impresa centrata dai rossoblù 26 anni e 2 mesi or sono, il 26 gennaio 1998. in C 1. Guidati da Discepoli, superarono a sorpresa al Comunale di via Gramsci e davanti ad oltre tremila spettatori la corazzata labronica. Segnò il gol decisivo Bernardo Corradi, di testa, sfruttando l’assist del suo "gemello diverso" Christian Cimarelli al minuto 87 di un duello infinito. Sì, perché tra i padroni di casa l’eroe fu anche il portiere Paolo Mancini, capace di parare il calcio di rigore concesso agli ospiti al 96’ e battuto da Vincioni. Amarcord che non deve far passare in secondo piano l’attualità e la certezza, in chiave montevarchina che per far risultato con un antagonista così forte ci vorrà la partita perfetta. Nel loro stadio capitan Spurio e compagni hanno già subito in questo torneo tre ko, con Seravezza, Ghiviborgo e Pianese, e stavolta sebbene opposti ad uno squadrone non potranno permettersi di sbagliare ancora. A spingere i livornesi sul campo ci sarà il consueto stuolo di tifosi sugli spalti: 500 in Curva Nord, riservata solo ai residenti nelle province di Livorno e Pisa, ed altri di sicuro sparsi negli altri settori del Brilli Peri che offrirà ai presenti il colpo d’occhio delle grandi occasioni. Certa, peraltro, la contro-mobilitazione degli sportivi locali con i ragazzi della Curva Farolfi in prima fila nel sostegno alla squadra in un momento delicato. Tra i valdarnesi mancherà, oltre agli infortunati di lungo corso, l’esterno offensivo del 2005 Casagni che presto sarà operato al ginocchio destro per la lesione del crociato anteriore.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) AQUILA (4-3-3): Spurio; Lischi, Stefoni, Francalanci, Quaresima; Virgillito, Muscas, Conti; Boncompagni, Priore, Benucci. All. Calori. LIVORNO (3-5-2): Biagini; Savshak, Ronchi, Bassini; Bellini, Nardi, Luci, Sabattini, Curcio; Menga, Mutton. All. Favarin.

Arbitro: Castellano di Nichelino.