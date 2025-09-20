Montevarchi sfida la corazzata di Indiani

di Giustino Bonci

E’ uno dei confronti di campanile più sentiti nell’immaginario dei tifosi aquilotti. Tanto che insieme alle sfide con Sangiovannese, Arezzo e Carrarese gli incontri con il Grosseto meritano l’etichetta di derby. Ebbene, oggi alle 15 nell’anticipo della terza giornata di campionato, i rossoblù rinverdiranno la tradizione dei duelli di antico lignaggio con i torelli maremmani nella trasferta allo stadio Carlo Zecchini, la prima di due gare sulla carta difficilissime perché tra quattro giorni al Brilli Peri arriverà il Seravezza Pozzi, una delle formazioni più in palla del girone. 180 minuti sulla carta pieni di insidie che, tuttavia, potranno dirci di più sulle possibilità dei valdarnesi di ben figurare nel torneo iniziato il 7 settembre scorso. Non serve ricordare che il binomio ravvicinato di test da brividi comincia questo pomeriggio sul campo della favorita d’obbligo per il successo finale e il ritorno in C. Tanto che il trainer dei biancorossi Paolo Indiani, ben noto alle latitudini valdarnesi e, soprattutto aretine, si è stupito ieri nella conferenza stampa della vigilia di non avere 6 punti in classifica anziché 3. Ad ogni modo il settantunenne allenatore dei grossetani ha aggiunto di nutrire la massima considerazione per i rossoblù di Marmorini: "Non credo che il si presenti per giocare una partita esclusivamente difensiva – ha sottolineato – perché a Foligno nella prima trasferta del torneo, anche per le caratteristiche dell’organico, ha giocato a viso aperto. Di conseguenza il Grosseto, come domenica scorsa con i folignati, non dovrà scendere in campo da borioso bensì da gregario, con l’umiltà che poi dà sempre i suoi frutti". Sul versante montevarchino non si segnalano particolari novità. Salvo sorprese e al netto di un modesto turnover legato alla gestione di due impegni in quattro giorni, l’Aquila ripartirà dall’assetto tattico visto con il San Donato Tavarnelle, il 4-2-3-1 adottato anche dai padroni di casa, con qualche possibile variante negli interpreti. Le numerose richieste degli sportivi hanno indotto la società valdarnese a prorogare la campagna abbonamenti fino a martedì 23 settembre e ogni tessera sarà valida per 16 partite.

COSÌ IN CAMPO (ore 15) GROSSETO 1912 (4-2-3-1): Cardelli; Santarelli, Brenna, Ampollini, Sartorelli; Sacchini, Bellini; Riccobono, Della Latta, Regoli; Marzierli. All. Indiani. (4-2-3-1): Giusti; Casagni, Siniega, Bassano, Cecconi, Lovari, Iacullo; Boncompagni, Galastri, Kondaj; Mencagli. All. Marmorini.Arbitro: Decimo di Napoli.