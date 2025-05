Montevarchi: solo 20 tifosi ammessi allo stadio Anco Marzio per la sfida salvezza

Soltanto 20 tifosi rossoblù potranno seguire dagli spalti dello stadio Anco Marzio di Ostia la partita decisiva per le sorti del Montevarchi che, in casa della squadra di Daniele De Rossi, deve cercare di conquistare il punto necessario per evitare i play-out. Una notizia che ha fatto inalberare i sostenitori del Montevarchi che si erano mobilitati per raggiungere la riviera laziale nella speranza di festeggiare al fischio finale la salvezza diretta. La concessione ai tifosi rossoblù di un numero così risicato di biglietti, come ha spiegato il club valdarnese, dipende dalla capienza attuale dell’impianto ostiense da appena 200 posti. Da tempo il complesso sportivo è al centro di una diatriba tra la dirigenza e il Comune per questioni legate alla presenza di spogliatoi e tribune costruiti senza le necessarie autorizzazioni e a suo tempo non era stato neppure omologato. Con l’avvento alla presidenza di De Rossi, invece, le strutture abusive, compreso un campo di padel, sono state abbattute e sta procedendo il remake complessivo per la nascita di una cittadella dello sport all’avanguardia.

Al momento, però, anche se ha recuperato il nulla osta per le gare, il campo resta pressoché off limits per gli spettatori ospiti. Nel caso del Montevarchi, alla ventina di sportivi che domenica dalle 13.45 in poi potranno acquistare i biglietti al botteghino dello stadio (al costo di 10 euro ciscuno). Tuttavia, non è escluso che una rappresentanza più consistente della tifoseria valdarnese raggiunga lo stesso Ostia, assistendo alla partita dall’esterno di una recinzione che lascia ampi tratti alla visione del terreno di gioco.

Problemi per assistere all’incontro a parte, la preparazione dei ragazzi di Atos Rigucci in vista della sfida alla squadra biancoviola, già salva e guidata in attacco dall’ex Daniel Kouko, procede nella consapevolezza di dover ottenere a ogni costo il risultato. Senza fare calcoli o aspettarsi regali dagli avversari. "Dovremo essere frizzanti, veloci e attenti – ha spiegato il tecnico – perché l’Ostiamare ha esperienza e qualità".

Non sono arrivate notizie negative dal giudice sportivo e i montevarchini potranno presentarsi all’appuntamento a ranghi quasi completi, ad eccezione degli infortunati di lungo corso Ficini e Damiano.

