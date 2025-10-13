Montevarchi travolto: la rabbia di Livi

MONTEVARCHI 0 ORVIETANA 4

MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Bigazzi (52’ Carotti), Siniega (67’ Boncompagni), Bassano, Menchetti; Cecconi, Iacullo (46’ Rosini), Mattei; Bocci (76’ Tommasini), Mencagli, Galastri (52’ Tatti). All. Marmorini.

ORVIETANA (4-5-1): Formiconi; Paletta, Berardi, Ricci, Mauro; Sforza (67’ Esposito), Marchegiani (88’ Pepe), Herrera, Simic, Barbini (82’ Tronci); Caon (85’ Tenkorang). All. Rizzolo.

ARBITRO: Di Palma di Cassino (Ferrara/Arcella).

RETI: 21’ e 28’ Caon, 80’ Herrera, 87’ Tronci. Note: Spettatori 600 circa. Angoli 9– 3. Ammoniti Paletta, Mattei, Rosini, Herrera e Carotti.

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Un tonfo clamoroso, inatteso e che fa suonare un serio campanello d’allarme. Al Brilli Peri, nel giorno in cui sperava di allungare la striscia positiva e risalire in una posizione più tranquilla di classifica, l’Aquila Montevarchi rimedia una sconfitta umiliante. Equivale a un tracollo il 4 – 0 che l’Orvietana del "marziano" Giammarco Caon, capocannoniere del girone, infligge ai rossoblù e la squadra, incitata dai tifosi della Curva Sud per 90 minuti, esce a fine gara tra i fischi. "Si può perdere, anche contro una formazione più esperta e di valore come quella ospite – ha tuonato il presidente Angelo Livi – ma è inammissibile giocare con questa sufficienza e senza lottare. Speriamo solo che tutti i nostri problemi siano emersi oggi, perché altrimenti con prestazioni del genere non andremo lontano". Fin dall’inizio dell’incontro, preceduto dal minuto di raccoglimento in memoria di Ermanno Tozzi, storico accompagnatore degli aquilotti, i padroni di casa finiscono alla mercé degli umbri, schierati da Antonio Rizzolo. Dura poco l’equilibrio e al 21’ su un lancio dalle retrovie Caon parte in sospetto off – side, salta un paio di difensori troppo morbidi e fulmina Giusti. Su palla inattiva i montevarchini abbozzano una reazione ma l’incornata di Mencagli è una telefonata al portiere (26’). E allora Caon concede il bis con una magia d’esterno destro al volo che strappa applausi anche agli sportivi locali. Partita segnata, il Montevarchi arranca e solo il salvataggio sulla linea di Siniega, al 38’, evita il tris. Lo stesso stopper, nell’area opposta, sfiora di testa al 41’ la rete che potrebbe riaprire la partita. Al contrario, nonostante i cambi, ai rossoblù mancano la "garra" e i tiri in porta. Speculativa e attendista, invece, l’Orvietana nel finale cala il tris con la punizione dai 25 metri di Herrera e il poker con il 2007 Tronci, condannando l’Aquila ad un k.o. casalingo subito di rado in 123 anni di storia.