"Monti domina il ValliZeri con 7 gol e un'espulsione"

MONTI: Luciani (41’Brunotti) Bellacci Giacomo, Erta, Bondi, Vaccaro, Bartolini, (57’Barbasini Mattia), Maurelli (59’Malatesta), Bellacci Alessandro, Oligeri (57’ Gabrielli), Cresci, Tarantola (72’Manassero). All.: Barbasini Fabrizio.

VALLIZERI: Gavellotti, Kadiu, Sadiq, Venuti (61’Ferrari), Falcone, Es Saharoui (69’Bertolini), El Khir, Petacchi (74’Cenko), Nouiti Jaouad, Bernieri (77’ Nouiti Salah), Agrida. All.: Albareni.

Arbitro: Malacarni di Carrara. Marcatori: 6’ El Khir, 11’ Tarantola, 16’ Vaccaro, 26’ Oligeri, 38’ Maurelli, 40’ Es Saharoui, 44’ Bellacci Alessandro.

Note: espulsi Agrida e Falcone.

MONTI – vittoria netta del Monti in virtù di un primo tempo pirotecnico con 7 gol ed una espulsione. Dopo un gol divorato da Oligeri il ValliZeri passa con un bel contropiede finalizzato da El Khir al 6’. La reazione dei padroni di casa è immediata e Tarantola sigla un eurogol che apre la strada alla rimonta dei Valtaveronensi che ha nel suo attacco tutto fantasia il suo punto di forza. Al 41esimo brutto scontro tra Luciani in uscita bassa e Agrida subito espulso Bellacci di punizione fissa il risultato di 5-2 allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i locali conservano il triplo vantaggio. Queste le partite in programma questa sera: ore 20,30 – Tirrenia – Dallas Romagnano; ore 21 – Attuoni – Salavetitia Seravezza.