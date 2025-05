Monti-Sporting Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Gragnolese: sfida decisiva per la promozione

Sono alla resa dei conti Monti-Sporting Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Gragnolese. L’interrogativo è d’obbligo: quella di oggi pomeriggio (ore 16) al “Quartieri“, per l’albiceleste Valtaveronensi, potrebbe essere l’ultima recita della stagione, oppure come capitan Giacomo Bellacci e compagni sperano, sarà il prologo della sfida contro la vincente Don Bosco Fossone-Gragnolese, che terminerà il 10 maggio con la bellissima e che vale la promozione sul palco della Seconda Categoria. Tutto dipenderà dal risultato di questa “calda“ rivincita che la squadra del presidente Riro Carlotti cercherà di portare in porto al meglio dei due risultati a disposizione sfruttando il miglior piazzamento realizzato nella regolar season. Una sfida, quella tra Monti e Sporting Forte dei Marmi, che contiene il brivido dell’incertezza per il risultato che vale immensamente per il futuro per l’una o per l’altra squadra.

Una questione di testa, di gambe e di nervi anche per Don Bosco e Gragnolese questo pomeriggio in partita unica a confronto al “Boni“ di Fossone. Le due squadre inizieranno a fronteggiarsi dalle 16 per aprirsi un varco che porta alla “bellissima“. I giallorossi di mister Paolo Ulivi, partono con il vantaggio di aver chiuso il campionato in un crescendo rossiniano davvero impressionante chiuso sul terzo predellino della classifica, quindi con il concreto vantaggio della vittoria ma anche di un pareggio, quindi in condizione tattica e psicologica di indirizzare la sfida anche al contenimento. "Partita impegnativa tra due squadre che hanno recitato un ruolo da protagonista in questa stagione – affrema il tecnico del Don Bosco Fossone Paolo Ulivi –. La Gragnolese è un avversario da non sottovalutre e quindi cercheremo di farci trocare preparati a questo appuntamento per portare a casa la vittoria".

E.B.