Monticelli al tappeto. Corridonia festeggia, doppietta di Marengo e centro di Del Moro
3 MONTICELLI 2 : Pettinari, Ciccalè, Marinelli, Marengo , Bordi, Del Moro, Monachesi (7’st Bellesi), Bedetta Nicola, Verini (40’st Ogievba),...
3
MONTICELLI
2
: Pettinari, Ciccalè, Marinelli, Marengo , Bordi, Del Moro, Monachesi (7’st Bellesi), Bedetta Nicola, Verini (40’st Ogievba), Atzori (27’st Merzoug), Pucci (30’st Salvatelli). A disp.: Mazzocca, Bedetta Filippo, Mitillo, Borra, D’Angelo. All.: Martinelli.
MONTICELLI: Nardinocchi, Vallorani (12’st Filipponi), Natalini, Sosi, Fattori, Mariani Gibellieri, Rociola (12’st Gabrielli), Fazzini, Flaiani, Petrucci, Felici (12’st Santoni). A disp.: Canullo, Marcoionni, Fabi Cannella, Galiè, Fontana. All.: Stallone.
Arbitro: Campeli di Ancona.
Reti: 33’ Vallorani, 44’ Petrucci, 48’pt e 23’ st Marengo, 27’st Del Moro.
Partita molto bella fra squadre che non rinunciano al gioco con molti colpi di scena. La partenza registra una fase di studio di entrambe le squadre, per poi accendersi nella parte finale di primo tempo con gli ospiti che si portano in breve tempo sul doppio vantaggio. La reazione del Corridonia parte da Marengo, un giocatore fra gli ultimi arrivati, che con due pennellate su punizione porta la squadra sul pareggio. Le reti al 33’ Vallorani con un colpo di testa sul secondo palo apre le marcature. Il bis è opera di Petrucci su calcio di punizione a cui risponde con una marcatura altrettanto bella Marengo al 48’ che accorcia le distanze. Nella ripresa il Corridonia accelera ed arriva il pareggio, sempre su calcio di punizione del suo numero 4. Il gol della vittoria è opera di Del Moro che mette in rete di testa su azione da corner.
Quintino Pieroni
