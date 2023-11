MONTICELLI AL TAPPETO. L’Appignanese fa festa al gol di Gagliardini

APPIGNANESE

1

MONTICELLI

0

APPIGNANESE: Pettinari, Ceresani (1’ st Zitti), Pierantonelli A. , Tarquini, Galassi, Argalia, Gesuelli, Gagliardini N. (33’st Guerrero) , Raponi, Medei (39’ st Stura), Lasku. All. Cantatore.

MONTICELLI: Melillo, Vallorani (17’st Cappelletti) , Fattori (Gibellieri 8’st), Santoni, Rinaldi, Natalini Alessio (Calvaresi 28’st), Vespa (Natalini Simone 41’st), Pietrucci, Di Giorgio , Panichi,Bernabei. All. Natalini.

Albitro: Gasparoni di Jesi.

Rete: 34’ Nicola Gagliardini.

I mobilieri tornano conquistano 3 punti fondamentali contro il Monticelli. Parte bene l’Appignanese che impegna Melillo al 5’ con Medei. Il Monticelli si rende pericoloso con il tiro di Petrucci che termina fuori; poi Panichi devia in angolo la conclusione di Panichi. Al 34’ dopo un batti e ribatti in area la palla arriva sui piedi di Nicola Gagliardini il cui tiro finisce in fondo alla rete. È il gol che porta i locali in vantaggio. Nella ripresa inizia forte il Monticelli ma trova uno straordinario Pettinari che respinge un tiro di Di Giorgio e salva il risultato.