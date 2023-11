Montieri: in panchina arriva Luca Minucci. A Castell’Azzara si affidano ad Antolovic

Due cambi di panchina in Seconda categoria. Montieri e Castell’Azzara hanno sostituito i propri allenatori. Il Montieri la scorsa settimana aveva salutato Lazzerini, il quale aveva dato le dimissioni per motivi personali. La panchina del Montieri, per il prosieguo di questa stagione, è stata affidata ad una vecchia conoscenza biancoverde: Luca Tinucci, allenatore livornese protagonista di molte stagioni di qualità con i colori biancoverdi. "Bentornato Luca, è un piacere riaverti con noi – dice la società del Montieri –. In bocca al lupo per il campionato". A Tinucci adesso l’arduo compito di risollevare il team biancoverde ultimo in classifica nel girone C di Seconda categoria.

Cambio di tecnico anche nel girone G di Seconda categoria, alle pendici dell’Amiata. Daniele Antolovic infatti è il nuovo allenatore del Castell’Azzara. Le strade della società amiatina e di Daniele Contorni si sono divise dopo il pesante ko in Coppa Toscana contro la Volterrana. La scelta è stata presa di comune accordo tra tecnico e società. Adesso tocca ad Antolovic, ex allenatore anche di Sorano ed Aurora Pitigliano, il quale dovrà provare a risollevare le sorti dei biancorossi che vogliono provare ad inserirsi anche in corsa per i playoff.