Montignoso In panchina inizia l’era Ricci. Grassi: "Sarà confermato lo zoccolo duro"

Grandi cambiamenti, ma anche diverse riconferme, in casa Montignoso in vista dell’esordio in Promozione. La variazione più vistosa riguarda la panchina, sulla quale andrà a sedersi Gabriele Ricci, promosso dagli Allievi rossoblù con i quali ha vinto il campionato dello scorso anno, che prenderà il posto del condottiero delle tre promozioni consecutive Paolo Alberti, che resterà in società nelle vesti di collaboratore tecnico.

"Ricci – ha spiegato Francesco Grassi, uno dei dirigenti del club della Renella – ha fatto una grande stagione con i 2008 ed era giusto promuoverlo in la prima squadra, così come era opportuno far restare con noi in una categoria superiore mister Alberti, che ci ha permesso di arrivare fino a qui vincendo tre campionati". Per quanto riguarda le riconferme e il mercato in entrata e in uscita, l’obiettivo della società, come sottolineato sempre da Grassi, è quello "di mantenere l’ossatura della squadra", evitando quindi esodi importanti e rinforzandola "con qualche innesto di spessore".

Vanno infatti in questa direzione le prime operazioni dell’estate: a restare saranno il portiere Nicolò Tognoni, i difensori Emiliano Di Benedetti, Andrea De Angeli e Marco Granai e gli attaccanti Francesco Della Pina e Giuseppe Bertuccelli. A loro si aggiungeranno innesti di grande caratura come i centrocampisti Niccolò Conti della San Marco e l’ex, fra le altre, di Real Forte Querceta e Massese, Fabio Biagini, nell’ultima stagione al Pietrasanta, oltre ai fantasisti Andrea Lorenzini e Andrea Vignali della Massese e a Giacomo Giannantoni, prelevato dal Serricciolo ma con un passato fra San Marco e Pontremolese. Ttuttavia, sono da registrare anche alcune partenze altrettanto rilevanti come quelli degli attaccanti Matteo Costa e Giovanni Vatteroni, con il primo approdato alla Carrarese Giovani ed il secondo in trattativa con alcuni club locali di prima.

Nella mattinata di ieri sono anche arrivate le dimissioni dell’ex direttore generale del club della Renella, Enrico Mori: "Mi dimetto – ha detto l’anche presidente del gruppo provinciale Aiac – da dirigente del Montignoso di cui ho fatto parte in questi ultimi quattro anni coprendo diverse cariche e con cui ho ottenuto risultati eclatanti, con tre vittorie nei campionati di Terza, Seconda e Prima categoria. Ringrazio tutti per la collaborazione".