Montopoli. Capanne 1975, mezzo secolo di calcio amatoriale. La festa nell’anno della vittoria del campionato

Capanne 1975. Nel nome c’è tutto. C’è la storia della squadra amatori della frazione di Montopoli che ha appena compiuto mezzo secolo festeggiando con le tante persone che hanno fatto e fanno parte di questa avventura. Il Capanne 1975 ha festeggiato i suoi primi 50 anni con una festa organizzata al centro Avis di via Fonda con il patrocinio del Comune di Montopoli. "Una festa di sport e di comunità – ha detto la sindaca Linda Vanni – quest’anno ho seguito da vicino le partite giocate in casa dalla nostra squadra di amatori ed è stato bello assistere all’affetto del pubblico per i ragazzi in campo e per la società. Una lunga cavalcata che ha portato a festeggiare la vittoria del campionato. Per cui auguri e complimenti a chi in questi anni ha saputo far crescere una realtà bella, diventata punto di riferimento per la frazione di Capanne e non solo senza però tradire mai lo spirito degli amatori, cioè divertirsi e far divertire".

Sono stati premiati i presidenti e la squadra vincitrice del campionato 2024-2025 e poi musica e animazione. Hanno condotto la serata Vincenzo Raffaelli del Trio Fio e Mario Dj. "Abbiamo festeggiato con tutta la comunità e le vecchie glorie un traguardo importante – ha detto il presidente Emanuele Pacini – che con orgoglio mi sento di dire è raro da trovare in una società amatoriale. Mi sono reso conto dell’importanza di 50 anni di storia quando abbiamo iniziato ad organizzare la festa, quando alle riunioni hanno partecipato i presidenti di questi anni, conoscere come è nata la squadra, i colori, storie e aneddoti di tutti questi anni, in quel momento ho capito l’importanza del traguardo. Un momento di riavvicinamento fra chi per gioco ha iniziato un qualcosa non sapendo che dopo 50 anni se lo sarebbe ritrovato solido con gli stessi valori di aggregazione, divertimento e sana competizione".