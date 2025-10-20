Montuoro esalta Fabbrico. Punito il Terre di Castelli

FABBRICO

1

TERRE DI CASTELLI

0

FABBRICO: Rossi, Sabattini, Nocerino (23’ st Gibertoni), Tamagnini, Budriesi, Malavolti, Andolina, Lari, Martina (40’ st Minelli), Scappi, Montuoro (38’ st Koni). A disp. Salati, Ongarini, Macchiavelli, Marchini, Marchesi, Negri. All. Galantini.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Palmiero, Caniparoli, Nait, Mondaini (23’ st Azzi), Dembacaj, Mata, Zironi (35’ st Guidone), Corsi (1’ st Ben Driss), Giordano. A disp. Venturelli, Ceccarelli, Bruno, Tzvetkov, Guidotti, Vezzani. All. Cattani.

Arbitro: Monaco di Bologna.

Rete: 30’ st Montuoro.

Note: ammoniti Budriesi (F) e Mondaini (T).

Seconda vittoria di fila per il Fabbrico, che si impone nel finale sul Terre di Castelli, portandosi a -1 dai modenesi in classifica. Una gara equilibrata e giocata a buon ritmo da entrambe le formazioni si decide ad un quarto d’ora dalla fine: Lari porta palla a centrocampo e serve Francesco Montuoro (foto), il numero 11 della formazione di Galantini si libera sulla sinistra e calcia un fendente in diagonale che non lascia scampo a Gibertini.

Gli ospiti, a quel punto, provano a gettarsi in avanti ma Rossi fa buona guardia, respingendo i tentativi di Giordano e Guidone, quest’ultimo mandato in campo nel finale per provare a dar peso al reparto offensivo modenese: il periodo nero dei padroni di casa, che prima dell’uno-due attuale avevano racimolato 3 stop di fila, è decisamente alle spalle.