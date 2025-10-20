Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Montuoro esalta Fabbrico. Punito il Terre di Castelli

Montuoro esalta Fabbrico. Punito il Terre di Castelli

Eccellenza: seconda gioia consecutiva per gli uomini di mister Galantini

di DAMIANO REVERBERI
20 ottobre 2025
Eccellenza: seconda gioia consecutiva per gli uomini di mister Galantini

Eccellenza: seconda gioia consecutiva per gli uomini di mister Galantini

XWhatsAppPrint

FABBRICO

1

TERRE DI CASTELLI

0

FABBRICO: Rossi, Sabattini, Nocerino (23’ st Gibertoni), Tamagnini, Budriesi, Malavolti, Andolina, Lari, Martina (40’ st Minelli), Scappi, Montuoro (38’ st Koni). A disp. Salati, Ongarini, Macchiavelli, Marchini, Marchesi, Negri. All. Galantini.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Palmiero, Caniparoli, Nait, Mondaini (23’ st Azzi), Dembacaj, Mata, Zironi (35’ st Guidone), Corsi (1’ st Ben Driss), Giordano. A disp. Venturelli, Ceccarelli, Bruno, Tzvetkov, Guidotti, Vezzani. All. Cattani.

Arbitro: Monaco di Bologna.

Rete: 30’ st Montuoro.

Note: ammoniti Budriesi (F) e Mondaini (T).

Seconda vittoria di fila per il Fabbrico, che si impone nel finale sul Terre di Castelli, portandosi a -1 dai modenesi in classifica. Una gara equilibrata e giocata a buon ritmo da entrambe le formazioni si decide ad un quarto d’ora dalla fine: Lari porta palla a centrocampo e serve Francesco Montuoro (foto), il numero 11 della formazione di Galantini si libera sulla sinistra e calcia un fendente in diagonale che non lascia scampo a Gibertini.

Gli ospiti, a quel punto, provano a gettarsi in avanti ma Rossi fa buona guardia, respingendo i tentativi di Giordano e Guidone, quest’ultimo mandato in campo nel finale per provare a dar peso al reparto offensivo modenese: il periodo nero dei padroni di casa, che prima dell’uno-due attuale avevano racimolato 3 stop di fila, è decisamente alle spalle.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su